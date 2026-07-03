Van'da yılda 900 milyon liralık tasarruf

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Edremit ilçesindeki 500 bin metrekarelik alana kurulduğu Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) büyük bölümü tamamlandı.

Kentteki en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan santralin kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor.

İlk etapta 38,5 megavat kurulu güçle elektrik enerjisinin üretileceği santralin kurulu gücünün ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 68 megavata çıkarılması planlanıyor.

Proje sayesinde kurumun enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarrufun sağlanması ve 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.