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        Haberler Gündem Çevre Van'da yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek yatırım

        Van'da yılda 900 milyon lira tasarruf ettirecek yatırım

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van'da yılda 900 milyon liralık tasarruf
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        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Edremit ilçesindeki 500 bin metrekarelik alana kurulduğu Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) büyük bölümü tamamlandı.

        Kentteki en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan santralin kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor.

        İlk etapta 38,5 megavat kurulu güçle elektrik enerjisinin üretileceği santralin kurulu gücünün ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 68 megavata çıkarılması planlanıyor.

        Proje sayesinde kurumun enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarrufun sağlanması ve 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.

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        #van haberleri
        #güneş enerji santrali
        #GES
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