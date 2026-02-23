Canlı
        Güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamı 40 bin megavatı aştı - Enerji Haberleri

        Güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamı 40 bin megavatı aştı

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ocak ayı sonu itibariyle 123 bin 284 megavata yükseldi. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı, Ocak'ta yüzde 33'lük pay ile 40 bin 689 megavata çıktı. Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgârda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgâr ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk" dedi

        Giriş: 23.02.2026 - 10:47
        Güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamı 40 bin megavatı aştı

        Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026’nın ocak ayında da yükselmeye devam etti. Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, ocak ayı sonu itibariyle 123 bin 284 megavata çıktı.

        Yenilenebilir Enerjinin Payı Yüzde 62,5

        Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselişini sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5’ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

        Ocak ayı sonu itibariyle elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9’a çıkarken, rüzgârın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1’lik payını korudu. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise Ocak’ta yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

        120 Bin Megavat Hedefi

        Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleşirdik. Güneş ve rüzgârda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgâr ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

        Her Yıl 2 Bin Megavatlık YEKA

        120 bin megavat hedefine ulaşmak için farklı modeller uyguladıklarının altını çizen Bakan Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi YEKA dediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği YEKA yarışmalarında geçen yıl 3 bin 800 megavatlık kapasite tahsis ettik. Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle sanayicilerimizin öz tüketim amaçlı GES’lere olan ilgisi devam ediyor. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis etmek üzere ilan ettik. Burada, kendi tüketimi için elektrik üretecek olan kamu kurumlarına ve stratejik sektörlere öncelik vereceğiz" dedi.

        Hükümetler arası anlaşmalarla büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini de ifade eden Bayraktar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgâr santrali inşa edeceğini hatırlatarak, “İlk etapta imzalarını attığımız 2 bin megavatlık GES projeleri ile Türkiye’nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatla alacağız. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ederek önümüzdeki dönemde yeni ikili anlaşmalar yapabiliriz. Yeni anlaşmalar, kurulu gücümüzü ve arz güvenliğimizi çok daha ileriye taşıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

        2026 ocak ayı sonu itibariyle elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:

        KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) PAY (%)
        Hidroelektrik 32.324 26,2
        Güneş 25.827 20,9
        Doğal Gaz 24.165 19,6
        Rüzgâr 14.862 12,1
        Yerli Kömür 11.550 9,4
        İthal Kömür 10.456 8,5
        Biyokütle 2.341 1,9
        Jeotermal 1.759 1,4
        TOPLAM 123.284 %100

        * Haberin görseli Shuttertock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

