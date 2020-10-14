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Günlük internet trafiği 650 GB'ye kadar geriledi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte internet trafiği belli ölçüde rahatladı. Başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü online toplantı için tercih edilen Zoom’a girişlere bağlı olarak Mayıs ayında 150-200 GB (gigabayt) olan günlük trafik, okulların açılması ve uzaktan eğitimin başlamasının ardından günlük 800 GB’ye kadar fırladı. Hafta başında yüz yüze eğitime geçildi. Öğrencilerin sınıfları doldurması, internet trafiğini azalttı. Günlük trafik, 650 GB’ye düştü. Buna karşılık internet bağlantı talebi, “sosyal grup” değişikliği ile hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre öncesine kadar ilk ve orta düzey öğrenciler ve ailelerinden günlük 65-70 bin düzeyinde internet bağlantı talebi geliyordu. Son haftalarda üniversite öğrencileri öne çıktı. Küçük şehirler ve görece gelir düzeyi düşük kırsal bölgeler ağırlığı oluşturuyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Günlük internet trafiği 650 GB'ye kadar geriledi - haberler
Yüz yüze eğitim interneti rahatlattı
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Milli Eğitim Bakanlığı; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlattı. Öğrenciler, koronavirüse karşı alınan önlemler ve belirlenen kurallar çerçevesinde sınıflarında (belli günler) ders alıyor.

Peki, yüz yüze eğitim internet bağlantısını nasıl etkiledi? Bu sorunun yanıtının ardına düştük ve operatörlere sorduk. Sektör kaynakları, Eylül ayından itibaren internet trafiğinin arttığını belirterek, “Mayıs ayında günlük 150-200 GB (gigabayt) olan günlük trafik, okulların açılması ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte 800 GB’ye kadar çıktı” dedi.

Kaynaklar, hafta başında yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatarak, “Öğrenciler, belli günlerde okullarında oluyor. Dersler, sınıflarda yapılıyor. Bu durum, internet trafiğini azalttı. Günlük trafik, 650 GB’ye geriledi” diye konuştu.

Kaynaklar, üniversitelerin de bir bölümünün açıldığını kaydederek, “Günlük trafik, bazı üniversitelerin açılmasına ve onlardan gelen ek yüke karşın bu düzeylere kadar indi” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN İNTERNET TALEBİ

İnternet bağlantı talebi ne düzeyde seyrediyor? Kaynaklar, internet bağlantı talebinin günlük 65-70 bin dolayında olduğunu, günlük 50 bini aşkın bağlantı yapıldığını belirterek, “Talep, sosyal grup değişikliği ile hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre öncesine kadar ilk ve orta düzey öğrenciler ve ailelerinden internet talebi geliyordu. Son haftalarda üniversite öğrencileri öne çıktı” dedi.

Kaynaklar, üniversite odaklı taleple ilgili olarak da şunları söyledi: “Küçük şehirler ve görece gelir düzeyi düşük kırsal bölgeler ağırlığı oluşturuyor. Büyükşehirlerde de daha çok çevrede yer alan ilçelerden talep geliyor.”

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