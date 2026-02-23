Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi şubatta perakende ticarette arttı, inşaatta azaldı, hizmet sektöründe değişmedi - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi şubatta perakende ticarette arttı, inşaatta azaldı, hizmet sektöründe değişmedi

        Güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe aynı kalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azalış gösterdi

        Giriş: 23.02.2026 - 10:35
        Güven perakendede arttı, inşaatta azaldı, hizmette değişmedi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 artarak 115,9 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe, şubatta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,8, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3 azalırken gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

        Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4 artış kaydetti.

        İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3 artarken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,2 geriledi.

