Son dönemde Türkiye otomotiv sektöründe birden fazla dikkat çeken gelişme yaşandı.

Yaz başında, Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar alındı.

Çok geçmeden dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çinli BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Macaristan'dan sonra Avrupa'ya yönelik ikinci fabrikasını Manisa'da kurma kararı alan BYD, bu sayede yüzde 40 ek gümrük vergisinden muaf bir şekilde otomobillerini Türk tüketicisi ile buluşturmanın kapısını da açmış oldu.

Elektrikli ve plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) otomobil üretmeye dönük bu yatırım haberinin üzerinden geçen kısa sürenin ardından ise, bu sefer de plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranları güncellendi.

Bu kapsamda, BYD'nin hali hazırda Çin'den ithal ettiği ve Manisa'daki fabrikada üretilme ihtimali de bulunan plug-in hibrit modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düştü. BYD haricinde birçok üreticinin plug-in hibrit modellerinin ÖTV oranı da, yapılan bu değişiklik kapsamında yüzde 80'den yüzde 60'a indi.

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Burada dikkat çeken nokta ise, şimdilik sadece BYD'nin plug-in hibrit modelinin ÖTV oranının yüzde 30'a düşmüş olması. Fakat, bu durum önümüzdeki günlerde değişecek gibi görünüyor.

Öyle ki, Haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm otomobillerin yüzde 40 ek gümrük vergisine tabi tutulması, birçok Çinli markanın planlarını güncellemesine yol açmış, bazılarının ise satışlarını askıya alması ile sonuçlanmıştı. Bir takım Çinli otomobil üreticileri de, Türkiye'ye girme planlarını ertelemişti.

İşte önceki günlerde yapılan plug-in hibrit ÖTV düzenlemesi, bu markalardan bazılarına yaramış görünüyor.

OTOMOBİLLERİNİ GENEL MERKEZE ÇEKTİ

Habertürk'ün Ocak ayında Türkiye'ye gelişini duyurduğu Lynk & Co, aradan geçen sürede şirket yapılanmasına oluşturmasına rağmen henüz otomobillerinin satışına başlamamıştı.

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Fakat, Geely Grubu bünyesindeki marka, plug-in hibritlere yönelik ÖTV düzenlemesi daha TBMM'de görüşülürken otomobillerini sessiz sedasız İstanbul Kozyatağı'ndaki genel merkezine getirmeye başladı.

Öyle ki, onlarca Lynk & Co modelinin şirketin genel merkezinin bahçesinde satışa çıkacağı günü beklediğini görüntüledik.

Görsel Habertürk'e aittir.

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Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte ise, Lynk & Co'nun önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışlara başlaması bekleniyor.

'01' isimli SUV modeli ile Türkiye'ye giriş yapacak markanın otomobilinde plug-in hibrit bir ünite yer alıyor. Bataryası dışarıdan şarj edilebilen bu güç seçeneği ile, otomobil sadece elektrik ile 75 kilometre kadar yol alabiliyor. Bu otomobilin karbon emisyon değeri ise 24 g/km olarak açıklanıyor.

Bu değerler, Lynk & Co 01'in ÖTV oranının yüzde 30'luk dilimde yer alacağını gösteriyor. Çünkü yapılan son düzenleme kapsamında, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değeri de 70 ve üzerinde kilometrede olan plug-in hibrit otomobiller yeni belirlenen düşük ÖTV dilimlerine girebiliyor.

Bu şartları sağlayıp, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, eğer vergi matrahı da 1 milyon 350 bin TL'nin altında kalıyorsa ÖTV oranı yüzde 30'a iniyor.

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Henüz resmi fiyatı açıklanmasa da, Kasko Değer Listesi'ne göre Lynk & Co 01'in fiyatının 2 milyon 600 TL olduğunu Ocak ayında tespit etmiştik.

O dönem, Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 40 oranındaki ek gümrük vergisine maruz kalmadan oluşan bu fiyat, yüzde 80 ÖTV, yüzde 20 KDV ve yüzde 10 gümrük vergisi ile şekillenmişti. Bu hesaba göre, 1.5 litre plug-in hibrit motorlu Lynk & Co 01'in matrah değerinin yaklaşık 1.1 milyon TL seviyesinde olduğu söylenebilir.

Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanmaya başlanan yüzde 40 ek gümrük vergisi ile yüzde 30 oranındaki yeni ÖTV göz önüne alındığında ise, 01'in önümüzdeki günlerde açıklanacak satış fiyatının yine 2.6 milyon TL'yi bulabilir.

Lynk & Co örneği, yüzde 40 ek gümrük vergisine maruz kalan Çinli plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranlarının yüzde 30'a düşmesi durumunda, ek gümrük vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisini yitireceğini gösteriyor.

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DİSTRİBÜTÖRÜ DE ÇİNLİ

Ocak ayındaki haberimizden sonra, Lynk & Co'nun Türkiye distribütörünün kim olduğu da merak konusu haline gelmişti.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Lynk & Co Türkiye'ye Çinli perakende grubu Foalken tarafından getirildi. Şirketin Türkiye'deki resmi unvanı ise Foalken Otomotiv Limited Şirketi olarak belirlendi.

Görsel Habertürk'e aittir. İlk etapta 8 bayi ile Türkiye'de faaliyete geçecek markanın, İstanbul'da 2 bayisi yer alıyor. Lynk & Co'nun diğer bayileri ise Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Adana ve Ankara'da bulunuyor. Yaklaşık 7 ay boyunca 'bakımda' kalan resmi sitesi de artık yayına alınan Lynk & Co'nun, önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yol haritası hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor. ŞARTLARI TUTTURURSA DÜŞÜK DİLİME GİRECEK 2023'te Türkiye'ye giriş yapan ve aylardır Türkiye'nin en çok satış yapan üçüncü otomobil markası unvanını kaptırmayan Çinli Chery de, kısaca 'PHEV' olarak ifade edilen plug-in hibrit modellerini Türkiye'ye getirmek için gün sayıyor. REKLAM Markanın mevcut ürün gamı haricinde, sedan modeli Arrizo 8'in Türkiye'ye şarj edilebilir hibrit motor ile girmesi bekleniyor. Chery'nin yeni markası Türkiye'ye geldi Haberi Görüntüle Chery'nin geliştirdiği güç üniteleri 1.5 litre hacimli benzinli motor ile eşleştiriliyor, fakat bu ünitelerin WLTP normlarına göre elektrikli menzilleri henüz netleşmiş değil. Eğer plug-in hibrit motorların kilometre başına karbondioksit emisyonunu 25 gramın altında tutulabilirse ve elektrikli menzil değeri de 70 kilometrenin üzerine çıkarsa, Chery'nin bu teknolojiye sahip modellerinin de yüzde 30'luk ÖTV dilimine girme ihtimali bulunuyor. Öte yandan, off-road SUV markası Jaecoo'yu da Türkiye'ye getiren Chery Grubu, Avrupa'daki en yüksek hacimli Jaecoo 7 sevkiyatını önceki günlerde Türkiye'ye gerçekleştirdi.