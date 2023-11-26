Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 26 Kasım Pazar gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. İşte 26 Kasım 2023 Pazar hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte şekillendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak 40'a çıkardı. İşte 26 Kasım Pazar hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN FİYATI
1.857,30
1.858,22
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.996,57
2.005,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.971,68
3.038,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.886,70
12.115,62
YARIM ALTIN FİYATI
5.924,78
6.076,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.886,70
12.115,62
ATA ALTIN FİYATI
12.494,34
12.805,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.719,54
1.816,51