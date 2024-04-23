Hakan Çalhanoğlu'nu canlı yayında kızdıran yorum: "Boş boş konuşuyorlar"
Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluklarını ilan ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında Hakan Çalhanoğlu gelen bir yoruma tepki gösterdi.
Inter dün akşam Milano derbisinde Milan'ı 2-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 20. şampiyonluğunu kazanıp 2. yıldızı takmaya hak kazanan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, galibiyette başrol oynayan isimler arasında yer aldı.
Milli futbolcu daha sonra sosyal medya hesabında canlı yayın başlattı. Çalhanoğlu yayın sırasında aldığı bir yoruma tepki gösterdi.
MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİSİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KIZDIRDI
Bazı kullanıcılar canlı yayında Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım performansını eleştirince tecrübeli futbolcu söz konusu yorumlara sitem etti.
Hakan Çalhanoğlu eleştirilere "Boş boş konuşuyorlar. Yemin ediyorum sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar, boş yapmasınlar" ifadelerini kullandı.