Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım!

        İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu sosyal medya hesabından, oğlunun fotoğraflarını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 21:42 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından 'Galatasaray' paylaşımı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde Galatasaray ile anılmaya başlarken, yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü. Bu mesaj, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı-kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada