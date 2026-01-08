Habertürk
        Hakan oynadı, Inter, Parma'yı 2 golle devirdi! - Futbol Haberleri

        Hakan oynadı, Inter, Parma'yı 2 golle devirdi!

        İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

        Giriş: 08.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:01
        Inter deplasmanda 2 golle kazandı!
        İtalya Serie A'nın 19. haftasında lider Inter, Ennio Tardini Stadyumu'nda Parma'yı 2-0 mağlup etti.

        Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.

        Inter'in golleri 42. dakikada Dimarco ve 90+8. dakikada Thuram'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Inter puanını 42'ye yükseltirken Parma 18 puanda kaldı.

        Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

