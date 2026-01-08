Hakan oynadı, Inter, Parma'yı 2 golle devirdi!
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında lider Inter, Ennio Tardini Stadyumu'nda Parma'yı 2-0 mağlup etti.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.
Inter'in golleri 42. dakikada Dimarco ve 90+8. dakikada Thuram'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Inter puanını 42'ye yükseltirken Parma 18 puanda kaldı.
Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında Napoli'yi ağırlayacak.