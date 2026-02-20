Halk'a ilk toplantısını yaptı

Anadolu’nun kadim üretim yeteneğini canlandırmayı ve nesiller arası bağı onarmayı hedefleyen Halk’a İnisiyatifi, pilot bölge olarak seçilen Mihalıççık Sazak Köyü’nün geleceğini şekillendirmek üzere ilk geniş katılımlı buluşmasına imza attı. Eskişehir Odunpazarı’ndaki Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği’nde düzenlenen toplantıda inisiyatifin yol haritası paylaşıldı.

Elif Boyner: “Hedefimiz proje değil, ‘köye dönüş modeli’ yaratmak”

Toplantının açılışını yapan Halk’a’nın kurucularından Elif Boyner, Halk’a’nın sadece fiziksel bir dönüşümü değil; üretim, yönetim ve sosyal yaşam ekseninde bütüncül bir değişimi hedeflediğini vurguladı. Boyner bu sürecin, sürdürülebilir bir yaşam döngüsü ve süreklilik içeren bir köy modeli yaratmak olduğunun altını çizdi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum: “Yerel grupların çalışmalarıyla Yarıkçı Termal Turizm Tesisi ve At Çiftliği Projesi’nin hibeleri onaylandı”

Haydar Çorum ve Mihalıççık Belediyesi Projeler Koordinatörü Dilek Satır, konuşmalarında sadece sorunları değil, çözümü de somut projelerle ortaya koydu. Mihalıççık Belediyesi ve Tarım Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK)’dan alınan hibelerle kurulan Entegre Süt Tesisi’nin yanı sıra Yarıkçı Termal Turizm Tesisi ve At Çiftliği Projesi’nin altyapı çalışmalarının hazırlandığını müjdelediler.