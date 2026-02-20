Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halk'a ilk toplantısını yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        Halk'a ilk toplantısını yaptı

        "Öze ve Toprağa Dönüş" ilkesiyle yola çıkan Halk'a, 14 Şubat'ta Eskişehir'de gerçekleştirdiği ilk Yol Haritası Toplantısı'nda, Sazak Köyü'nün dönüşüm hikayesini köylüler, uzmanlar ve gönüllülerle bir araya gelerek paylaştı. Halk'a, ilk adımları Sazak Köyü'nde atılan; uzun vadede Anadolu'nun birçok köyünde üretim ve köye dönüşü teşvik etmeye yönelik bir "köy modeli" yaratmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:03
        Halk'a ilk toplantısını yaptı
        Anadolu’nun kadim üretim yeteneğini canlandırmayı ve nesiller arası bağı onarmayı hedefleyen Halk’a İnisiyatifi, pilot bölge olarak seçilen Mihalıççık Sazak Köyü’nün geleceğini şekillendirmek üzere ilk geniş katılımlı buluşmasına imza attı. Eskişehir Odunpazarı’ndaki Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği’nde düzenlenen toplantıda inisiyatifin yol haritası paylaşıldı.

        Elif Boyner: “Hedefimiz proje değil, ‘köye dönüş modeli’ yaratmak”

        Toplantının açılışını yapan Halk’a’nın kurucularından Elif Boyner, Halk’a’nın sadece fiziksel bir dönüşümü değil; üretim, yönetim ve sosyal yaşam ekseninde bütüncül bir değişimi hedeflediğini vurguladı. Boyner bu sürecin, sürdürülebilir bir yaşam döngüsü ve süreklilik içeren bir köy modeli yaratmak olduğunun altını çizdi.

        Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum: “Yerel grupların çalışmalarıyla Yarıkçı Termal Turizm Tesisi ve At Çiftliği Projesi’nin hibeleri onaylandı”

        Haydar Çorum ve Mihalıççık Belediyesi Projeler Koordinatörü Dilek Satır, konuşmalarında sadece sorunları değil, çözümü de somut projelerle ortaya koydu. Mihalıççık Belediyesi ve Tarım Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK)’dan alınan hibelerle kurulan Entegre Süt Tesisi’nin yanı sıra Yarıkçı Termal Turizm Tesisi ve At Çiftliği Projesi’nin altyapı çalışmalarının hazırlandığını müjdelediler.

        Ayrıca Mihalıççık-Beylikova Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan 5 yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi ile bölgenin plansız değil, stratejik bir büyümeye odaklandığı belirtildi.

        Tarımın ve toprağın yeniden canlanması, köylere dönüşün anahtarı

        Köy denince akla gelen ilk başlıklar üretim ve tarım konusunda, alanında uzman isimler vizyonlarını paylaştı. Dijital tarım danışmanlığı şirketi DOKTAR’ın kurucusu Tanzer Bilgen, köylerde dijital tarım ve çiftçi danışmanlığının önemine değindi. Toprağın iyileştirilmesi ve doğal (zehirsiz) tarım metodu “Agrohomeopati” alanında 2015’ten bu yana kıymetli çalışmalar yapan Önder Mergan ise tarımın dönüşümünde ata tohumunun ve sistem yaklaşımının hayati rolünü vurgulayarak, Sazak için ortak bir ilerleme kılavuzu çizdi.

        Gelecek Senaryoları ve “Birlikte Gerçekleştirme” Kültürü

        Sazak Köyü’nün ve Anadolu’nun kültürel mirasının nesillere aktarımı konusunda Akademisyen Prof. Dr. Evrim Ölçer, Servet Hocaoğulları, Şaban Kızıldağ, Halk’a kurucularından Sare Berk, gibi konuşmacıların da katıldığı toplantı da Halk’a nın somut çıktıları da konuşuldu.

        Okul, Kooperatif ve Yaşam Adası Planı Devreye Alınıyor

        Halk’a kurucuları Elif Boyner, Mahmut Çolak ve Gülfem Köseoğlu, keçe topu, bazlama ve süt ürünleri gibi yerel değerlerin markalaşma sürecini aktardı. İnisiyatif ile atıl durumdaki köy okulunun, bir halk eğitim ve üretim merkezi olarak yeniden köye kazandırılacağından ve köy yaşamıyla entegre, modelin dışa açılımını sağlayacak bir "Yaşam Adası" projesinin de hayata geçirileceği belirtildi.

