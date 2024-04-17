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        Haberler Spor Voleybol Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:01
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        Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank!
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        Halkbank, 2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi sonucunda seride 3-0 öne geçerek şampiyon oldu.

        2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi. Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0’a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

        Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.

        Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

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        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

        Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)

        Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

        Setler: 25-19, 25-18, 25-19

        Süre: 69 dakika (25, 22, 22)

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