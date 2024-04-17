Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

Halkbank, 2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi sonucunda seride 3-0 öne geçerek şampiyon oldu.

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi. Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0’a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.