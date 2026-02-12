Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Halkbank - Bogdanka LUK Lublin: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Halkbank - Bogdanka LUK Lublin: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki temsilcilerimizden Halkbank, beşinci maçında ağırladığı Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 22:37 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank 5 sette yıkıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-2 yenildi.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Ankara ekibi, ilk bölümde 13-10 öne geçerek Polonya temsilcisine mola aldırdı. Setin kalan dakikalarında konuk takım önce 21-21'i ardından 24-24'ü yakalasa da, Halkbank ilk seti 26-24 kazandı.

        İkinci sete iyi başlayan Bogdanka LUK Lublin, setin ilk dakikalarında 1-5 üstünlük sağlayarak Halkbank'a mola aldırdı. Bir ara 9 sayılık farka (9-18) ulaşan Polonya temsilcisi, set boyunca üstünlüğünü koruyarak ikinci seti 16-25 kazandı ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

        Halkbank, oldukça çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümlerinde geriden gelerek 24-24 eşitliği yakalasa Bogdanka LUK Lublin 24-26'lık skorla setlerde 2-1 öne geçti.

        REKLAM

        Dördüncü setin ilk bölümünde Kaziyski'nin sayılarının da katkısıyla Halkbank, 11-7'lik skor avantajı yakaladı ve rakibine mola aldırdı. Setin son dakikalarında Polonya ekibi 3 sayı geriden gelerek 24-24'lük eşitliği sağladı. Ankara ekibi, Kaziyski'nin kullandığı set sayısını alarak dördüncü seti 26-24 kazandı ve maçta 2-2'lik eşitliği sağladı.

        Karar setinin ilk dakikalarında konuk takım 3-6'lık skor üstünlüğü sağladı. Halkbank, son bölümde skoru 10-12'ye getirse de son seti 11-15 kaybederek salondan 3-2 yenik ayrıldı.

        Halkbank, grupta 6. maçını deplasmanda Belçika'nın Knack Roeselare takımına karşı oynayacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

        Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Sliwka, Sotola)

        Bogdanka LUK Lublin: Mc Carthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda, Young (Hoss, Malinowski, Prokopczuk)

        Setler: 26-24, 16-25, 24-26, 26-24, 11-15

        Süre: 130 dakika (28, 25, 30, 28, 19)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı