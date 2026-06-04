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        Haberler Spor Voleybol Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Halkbank, Halit Kurtuluş'u açıkladı!

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halit Kurtuluş'u renklerine kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Medicana forması giyen 2002 doğumlu oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sahip olduğu fiziksel kapasite, blok etkinliği ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken Halit Kurtuluş'un takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oyuncumuza mavi-beyazlı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Profesyonel kariyerine Altekma'nın 1. lig takımında başlayan Halit Kurtuluş, daha sonra Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana takımlarında görev yaptı.

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