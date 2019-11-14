Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

Harden, Clippers'ı yıktı

NBA'de Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti

James Harden

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

FURKAN'DAN 9 SAYI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 117-119

Boston Celtics-Washington Wizards: 140-133

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 129-114

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 106-114

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOFAŞ: 82 - Partizan NIS: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTOFAŞ 4. galibiyetini aldı
EWE Baskets: 79 - Galatasaray Doğa Sigorta: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAslan dışarıda kayıp
Türk Telekom: 72 - Filou: 66 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTürk Telekom evinde kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti
BASKETBOLYolunuz açık olsun!
NBA'de Türk derbisinin galibi Furkan'ın takımı
BASKETBOLTürk derbisinin galibi Furkan!
Bahçeşehir Koleji: 79 - Fribourg Olympic: 70 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBahçeşehir evinde kazandı
Ergin Ataman: "Kazanmak için pota altında etkili savunma yapmalıyız"
BASKETBOL"Etkili savunma yapmalıyız"
Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet (NBA sonuçları)
BASKETBOLCeltics'ten peş peşe 8. galibiyet
Beşiktaş Sompo Sigorta: 74 - Falco: 49 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş farklı kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, medya ile buluştu
BASKETBOLPotanın Perileri medya ile buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X