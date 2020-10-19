Hasan Çavuşoğlu: Liderliği geri aldık

Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın iki takım için de çok stresli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "İki takım da maça iyi başlamadı. Biz penaltı golüyle 1-0 mağlup duruma düştük, penaltıydı pozisyon. Sonra beraberliği sağladık. Galatasaray eksik kaldıktan sonra bizim takımda biraz panik oldu. Sonra toparladılar. Galatasaray güçlü bir takım, buradan puan almak kolay iş değil. İlk defa burada galip geldik. Oyuncularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. Galatasaraylı oyuncuları da tebrik ediyorum. Centilmence bir maç oldu. İzleyenler için biraz stres oldu ama neticesinde güzel bir maç oldu. Dün akşam kaybettiğimiz liderliği de geri almış olduk. Buradan mutlu dönmek güzel. Geçen sene son maçta burada özellikle ikinci yarıda tek kale bir maç olmuştu, tek golle mağlup olmuştuk. Alanya'da zaten kazanmıştık, burada da galip geldik. Mutluyuz."

"SÜPER LİG'DE EN AZ YABANCIYLA OYNAYAN BİZİZ"

Süper Lig'de en az yabancı oyuncuyla oynayan kulübün Aytemiz Alanyaspor olduğunu dile getiren Hasan Çavuşoğlu, "10 tane yabancı oyuncumuz var. Biz bu sene hem bütçemizi düşürdük hem de yabancı sayımızı düşürdük. Oynadığımız takımların, özellikle büyük takımların birkaç oyuncusuna denk bizim bütçemiz. Transferde hata yapmamak için bizzat kendimin başkanlığında komitede çalışıyoruz. Süper Lig'e bir ilçe takımı olarak renk kattığımızı da düşünüyoruz. Böyle devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.