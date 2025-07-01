Hastane dönüşü bankta ölü bulundu

Antalya'da Murat Serttaş (48), parkta bank üzerinde ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1079 sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta meydana geldi.

.png

Parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu.

REKLAM

.png

Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.

.png

Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

.png