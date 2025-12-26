"Hatay’ın hava ulaşımı güçleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projeleri incelemek üzere Hatay’a gitti. İlk olarak Hatay Havalimanı’nı yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“HATAY’I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Sözlerine, Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Uraloğlu, şehrin söz konusu depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden olduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ancak biz depremden hemen sonra şunu çok net bir şekilde söyledik: Hatay’ı yalnız bırakmayacağız.”

“BU YIL KIBRIS VE DÜSSELDORF SEFERLERİYLE HAVALİMANIMIZDA DIŞ HAT UÇUŞLARINI BAŞLATTIK”

Öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Ardından Hatay Havalimanı’mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023’te de yapım çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık ve kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. Tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanı'mızda bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre tam yüzde 68'lik artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet sağladık. Bu yıl Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık." Uraloğlu ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmaları da tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydetti. "TÜM ÇALIŞMALARIMIZI 2026 YILI İÇİRESİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ" Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Şu anda Hatay Havalimanımızın 3000 metre uzunluğundaki ana pistindeki kaplama beton imalatlarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte çevre güvenlik yolundaki yenileme çalışmalarımızı, terminal binası ve lojman binalarındaki güçlendirme imalatlarını sürdürüyoruz." dedi.

Uraloğlu, ekim ayında havalimanının operasyonel kapasitesini artıracak önemli bir aşamaya daha geçtiklerini hatırlatarak, "Yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ile kamu havacılık apronu ve bu alanların altyapısını kapsayan muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi çalışmalarına fiilen başladık." diye konuştu. Uraloğlu, bu çalışmalar kapsamında mütemmim binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarının devam ettiğini söyleyerek "İlave apron sahalarında ise kazı ve dolgu işlemlerini tamamladık, üstyapı çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı içiresinde tamamlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu. "140 KİLOMETRELİK DEPREM KONUTU BAĞLANTI YOLUNUN 102 KİLOMETRESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK" Hatay'da yürüttükleri çalışmaların sadece havayoluyla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hatay'ımızı ulaştırmanın tüm modlarında eş zamanlı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ulaşımı bir bütün olarak değerlendirdik. Bu nedenle Hatay'daki her bir çalışmamızı, birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 86 milyar 748 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 439 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde toplam 140 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun 102 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca, Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı Yolu, Ceyhan- Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu ve bugün inceleyeceğimiz İskenderun-Antakya Otoyolu gibi 15 karayolu projesinde ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz." İSKENDERUN-ANTAKYA OTOYOLU, 19,2 KM UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ İskenderun-Antakya Otoyolu'nun temelini 2024 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Otoyolumuzu 17 km ana gövde ve 2,2 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 19,2 km uzunluğunda inşa ediyoruz. Proje kapsamında ayrıca; 24,5 kilometre uzunluğundaki 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli olarak trafiğe hizmet veren mevcut Topboğazı-Antakya Devlet Yolu'nu, 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli hale getirerek standardını yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla Amik Ovası inişinde bulunan Kırıkhan, Hassa, İslâhiye, Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine ulaşım sağlayan D-825 Devlet Yolu'na, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantılar yaparak daha hızlı, güvenli ulaşım sağlayacaklarını vurguladı. AMANOS DAĞLARININ ALTINA DEV TÜNEL PROJESİ Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açışından büyük önem arz eden "Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli" projesinin de yer teslimini gerçekleştirdik ve şantiye kurulumunu söyleyen Uraloğlu, "Proje kapsamında, Amanos Dağlarının altından geçen her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 1 adet demiryolu ve 2 adet otoyol tünelini projelendirdik. Bu tüneller ile İskenderun-Gaziantep ile İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşımı kısaltarak bu bölgede var olan büyük ticaret hacminin ulusal ve uluslararası ulaşım yollarına dağılımını kolaylaştıracağız." dedi. Demiryolu ile yük taşımacılığında önem arz eden İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hattımızla da bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demiryolu ağına erişimini sağlayacağız" ifadesini kullandı.