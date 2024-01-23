Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hatayspor: 1- Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hatayspor: 1- Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

        Hatayspor'un golünü 5. dakikada Rigoberto Rivas attı. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

        Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

        Hatayspor 22 puana yükseldi. Alanyaspor puanını 26 yaptı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

        12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

        24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.

        39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

        53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Arka direkte Dadashov'un kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

        76. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

        85. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Görkem Sağlam'la mücadelesinde Lima yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

        89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        90+6 dakikada ceza sahasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasında uygun durumdaki Leroy Fer'i gördü. Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı