METİN TEKİN: Enerjisi yüksek bir Beşiktaş izlemedik. Oyun 2. yarı biraz değişti. Böyle oyunları kabul ederim, şöyle kabul ederim, bu oyunu tercih edersiniz, pozisyon vermezsiniz. Bunun bir mantığını anlarım. Hatayspor'un istediği bir oyun oynandı. Beşiktaş, 2. yarıda topa daha çok sahip oldu ama üreten bir Beşiktaş izlemedik. Batshuayi, Pjanic ve Josef'in eksikliği önemli. Futbol aniden bitmez, veda birazcık kendini hissettirir. Atiba'da bir şeyler görüyoruz ama umuyorum değildir, fiziksel olarak görüyoruz. Bazen oyunla büyür, o enerjiyi sağlarsınız. Ne zaman ki olmayan, kovalayan takıma dönüşürseniz o enerji sizi aşağı çekiyor.