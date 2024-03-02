Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler şampiyonluk mücadelesi verirken, Hatayspor, Volkan Demirel ile kümede kalma hesapları yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Hatayspor-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Hatayspor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesine sahne olacak Hatayspor-Fenerbahçe maçı Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, "Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
LİGDE 8. RANDEVU
Süper Lig’de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2’lik skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic
Osayi
Becao
Çağlar
Ferdi
İsmail
Fred
Cengiz
Szymanski
Tadic
Dzeko