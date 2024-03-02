Hatayspor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesine sahne olacak Hatayspor-Fenerbahçe maçı Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, "Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...