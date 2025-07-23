Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını açıkladı - Futbol Haberleri

Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını açıkladı - Futbol Haberleri

Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını açıkladı Hatayspor Yönetimi, FIFA tarafından uygulanan 3 dönem transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:14 facebook

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