Hava saldırısı alarmı verilen maçta Arda Turan'lı Shakhtar fırsat tepti!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasının en önemli maçında takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Cherkasy Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Arda Turan'ın öğrencileri, bu sonuçla 51 puan ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. LNZ Cherkasy aynı puan ve bir maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor.

HAVA SALDIRISI ALARMI!

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

🚨 Повітряна тривога в Черкаській області 🇺🇦



Другий тайм матчу ЛНЗ 🆚 «Шахтар» розпочнеться пізніше.



Очікуйте на оновлення інформації.#Shakhtar #ЛНЗШахтар — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 13, 2026

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

🟢 Відбій повітряної тривоги! 🇺🇦



Очікуємо продовження матчу ЛНЗ 🆚 «Шахтар».#Shakhtar #ЛНЗШахтар — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 13, 2026

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başladı 2-2 berabere sonuçlandı.