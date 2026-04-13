Hava saldırısı alarmı verilen maçta Arda Turan'lı Shakhtar fırsat tepti!
Ukrayna Premier Ligi'nde liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk, takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk olduğu maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan maçın ikinci yarısı hava saldırısı alarmı nedeniyle 40 dakika geç başladı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasının en önemli maçında takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Cherkasy Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Arda Turan'ın öğrencileri, bu sonuçla 51 puan ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. LNZ Cherkasy aynı puan ve bir maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor.
HAVA SALDIRISI ALARMI!
Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başladı 2-2 berabere sonuçlandı.