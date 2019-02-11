Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarındaki fiyatlara ilişkin, "Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla kurulan tanzim satış noktası, Üsküdar'da hizmet vermeye başladı.

Üsküdar Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kısa, orta ve uzun vadeli çok net ve kararlı tedbirler aldıklarını, söz konusu tedbirlerden öncelikli ve kısa vadeli olan tanzim satış noktalarının, başta büyükşehir belediyelerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada çok yoğun ve hummalı bir çalışma sonucu hizmete girdiğini söyledi.

Albayrak, belirlenen 9 ürünün direkt üreticiden alınarak hiçbir marj konmadan, hızlı bir organizasyonla, gayet uygun ve makul fiyatlarla vatandaşa sunulduğunu bildirdi.

Geçen hafta denetime giden yetkililerin bazı hallerde saldırıya uğradığını anımsatan Albayrak, "Buna izin vermemiz mümkün değil. Siz vatandaşın sofrası, gıdası, boğazı, cebiyle oynayamazsınız. Devlet gerekli her türlü tedbiri alır. 3-5 günde örgütlenerek bu noktaya geldik. Taptaze en kaliteli ürünü, en uygun maliyetli bir şekilde... Devlet gerekirse bu manipülasyonları yapanlara karşı gereğini yapar." diye konuştu.

Albayrak, önümüzdeki günler içerisinde yapılandırmayı daha da güçlendireceklerini belirterek, tanzim satış noktalarının ve satılan ürünlerin sayısının artırmak için bu ekosistemi genişleteceklerini ifade etti.

Orta ve uzun vadeli hedefler arasında seracılığın da olduğuna anımsatan Albayrak, "Seracılıkla ilgili geçtiğimiz cuma günü açıkladığımız paketle birlikte artık sera kapasitesini misli misli artıracak altyapı yatırımlarını başlatıyoruz. Nisan ve mayıstan sonra fiziki inşaatlara da başlayarak önümüzdeki kış, bir daha seracılık üzerinden fiyatlarla oynamaya çalışanlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.

Albayrak, İstanbul'daki tanzim satış noktalarına çok ciddi bir talep ve vatandaşın da memnuniyeti olduğunu ifade ederek, yaşanan aksaklıkların en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

"MARKETLERDEKİ FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Berat Albayrak, "Marketlerimizde de bugün fiyatlara baktığımızda, tanzim satış noktalarımıza doğru hızla bir kayma var. Bunu yakından da takip ediyoruz. (Marketler) Muhtemelen, zannediyorum bu hafta içerisinde bu ürünlerin çoğunda aynı tanzim noktalarındaki fiyatlara geliyor olacaklar." dedi.

Marketlerin de bu süreçte milletin yanında yer aldığını dile getiren Albayrak, "(Marketlerdeki) Fiyatları yakından takip ediyoruz. Bugün fiyatlarda da düşüş olmuş, onları da görüyoruz. 25 bin noktalık marketler zincirinde de bu fiyatların artık yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu arada, Albayrak, vatandaşlarla sohbet ederken de "Gıda terörü yapanlara çok daha sert bir şekilde müdahale edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretinde, satış stantlarının arkasına geçerek vatandaşlarla sohbet eden Albayrak, satılan ürünleri poşetlere koyarak vatandaşlara verdi.

Vatandaşlar da tanzim satış noktasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.