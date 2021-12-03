'Hedef Türkiye'de ilk 5'e girmek'

1988 yılında Gaziantep’te Ramazan Bülbül tarafından temelleri atılan, 1993 yılı itibarıyla Kazakistan’da faaliyetlerine başlayan Rams Global, Türkiye yatırımlarına hız vereceğini açıkladı. İnşaat, ticari gayrimenkul, sağlık, okul, mobilya, yeme-içme ve ofis sektöründe projeleri bulunan şirket Türkiye yatırımlarına 2017 yılında başlamıştı. RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül hedeflerinin Türkiye'de inşaat sektörünün ilk 5 şirketine girmek olduğunu açıkladı.

Kazakistan'da kendi sermayesiyle 2.5 milyon metrekare inşaat yapan üç şirketten biri olduklarını söyleyen Bülbül, "Şirket olarak tüm projelerimizde yap-sat yapıyoruz. Yüzde 100 arsa yatırımı, yüzde 100 finansı bize ait olan ve başkasının taşeronluğunu yapmadan satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. 1996 yılında ilk un fabrikasını kurarak ticaret hayatına başladığımız Kazakistan'da çeşitli ticaretlerle uğraştıktan sonra 1997 yılında Rams Kazakistan olarak inşaat sektöründe faaliyete başladık. 6 Mayıs'ta Rams Kazakistan'ın 25. yılını kutluyor olacağız. 25. yıla yaklaşık 60 proje iş bitirme olarak gireceğiz. Şu an 33 adet proje ile Kazakistan'da şantiye aşamasında projelerimiz devam ediyor. Yine Kazakistan'da 2022 Nisan ayında 2.5 milyon metrekarelik yeni inşaat projesine başlayacağız. 2025 yılında Kazakistan'da toplam 5 milyon metrekare bitmiş proje hedefine ulaşacağız. Rams Kazakistan'ın toplam yatırımları 4 milyar doları aştı. Türkiye'deki yatırım tutarı ise önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Bahçelievler projesi ile 5 milyar TL'yi geçmiş olacak" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK YATIRIM GAZİANTEP'TE

Rams Global'in Kazakistan'da 12 bine yakın istihdam sağladığını söyleyen Faruk Bülbül, "Son 5 yıldır hem Kazakistan'da, hem de Türkiye'de yatırımlarımızı diğer sektörlerde de artırmaya başladık. Bugün Almatı’da 55 proje, 13 okul, 3 hastane, en büyük mobilya mağazası ve 3 hastane projemiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yeni ofis projelerimiz, yeme-içme ve sağlık alanındaki yatırımlarımızın yanı sıra gayrimenkul projelerimizle de bu ivmeyi devam ettireceğiz. Türkiye yatırımlarımızın ilki Gaziantep'te 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı; 400 yataklı, Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük hastanesini tamamladık. Gaziantep'teki projelerden sonra İstanbul ve Bodrum'da yatırımlara başladık. Bodrum'da şu an 25 villalık bir otel projesi, Gölköy'de ve Gümüşlük'te yatırımlarımız mevcut. Buralara turizm yatırımı yapacağız. Bu projelerimizde 1200 kişiden fazla istihdam sağlamayı öngörüyoruz. Türkiye'de ayrıca, İstanbul Finans Merkezi'nin yanı başında 700 konutluk ve Bahçelievler'de ise yine 1200 konutluk projeleri iki projeyi de hayata geçireceğiz. Yapacağımız projelerin tamamında yüzde 100 sermayesi Rams Global'e ait olacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

2012'den beri tüm yatırımların öz sermaye ile tamamlandığını söyleyen Faruk Bülbül, "Şu an bankalara herhangi bir borcumuz bulunmamakta. Hedefimiz, Rams Kazakistan olarak ilk 3 şirket arasına girdik. Türkiye'de de inşaatta ilk 5'e girmek. Gaziantep'te, İzmir'de Ankara'da, Antalya'da araştırmalarımız devam ediyor. Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek. Yatırımlarımız uzun vadeli olduğu için Türkiye ekonomisine çok güveniyoruz. Burada sektör sat-yap'a dönmüş, eski bilinirliği geri getirerek projelerimizi yap-sat olarak inşa edeceğiz. Maketten satışımız kesinlikle olmayacak." açıklamasında bulundu

"3 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Kazakistan’daki yatırımlarına paralel olarak 2020 yılında da Gaziantep’teki LİV Hospital’i açan grubun Türkiye CEO’su Devran Bülbül, Türkiye’ye yatırım yapmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ederken “Kazakistan'da 26 yıldır süregelen yatırımları Türkiye'ye taşımaya başladık. Bu doğrultuda 2017 yılında Türkiye temsilciliğini kurduk. RAMS Global olarak Türkiye’de şu an aktif olarak İstanbul ve Bodrum’da toplam 3 proje üzerinde çalışıyoruz. Projelerden ikisi Bodrum’da bir otel ve lüks konut projesi diğeri de İstanbul’da Ümraniye Şerif Ali Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinden devraldığımız ve hakkını mülk sahiplerine teslim etmek için kolları sıvadığımız 60 bin metrekareden oluşan 600 dairelik projemiz. Önümüzdeki dönemde çok ses getirecek bir projeye imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de de önemli aktörler arasında yer almak. Türkiye’deki yatırımlarından biri de pandemi sonrası dönemde ofise bağımlı çalışma alışkanlığının değişmesini göz önüne alarak paylaşımlı ofis Han Spaces Ataşehir." ifadelerini kullandı