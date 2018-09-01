Heidenheim 1846 - Darmstadt 98 rakamlar

Heidenheim 1846 ve Darmstadt 98, 02 Eylül 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 5 puanlı Heidenheim 1846 9. sırada bulunuyor, Darmstadt 98 6 puana sahip ve 5. sırada. Heidenheim 1846 son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Darmstadt 98, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 598 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Heidenheim 1846 kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Darmstadt 98 sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Heidenheim 1846 önceki hafta Union Berlin mücadelesinde 4-3 kazandı.

Darmstadt 98 ise Sandhausen maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Heidenheim 1846, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Darmstadt 98, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Darmstadt 98 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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