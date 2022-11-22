Her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son 3 yıldır altın çağını yaşayan mobil pazarı Türkiye ve dünyada katlanarak büyüyor. 2021 yılında tüm dünyadaki kullanıcılar akıllı telefonlarına 83 milyara yakın oyun indirirken, bu oyunlara yapılan harcama miktarı ise 116 milyar doları buldu. App Annie’nin Mobil Raporu’na göre 2021 yıl sonu itibariyle Türk kullanıcılar mobil oyun uygulamalarında 5.3 milyar saat vakit geçirdi. Mobil oyunların Türkiye’deki indirilme oranı geçen yıl 1.8 milyara ulaşırken mobil oyunlar içerisindeki harcamalar ise 450 milyon dolara ulaştı. Son birkaç yılda oyun ekosisteminin kazandığı hızlı ivmeyle Türkiye, bu alanda potansiyeli açısından dikkat çeken ülkelerden biri haline geldi.

10 KİŞİDEN 8’İNİN TERCİHİ Türkiye’deki kullanıcıların mobil oyun ve reklamlara yaklaşımlarını analiz eden Digital Turbine’ün Mobile Marketing Assosiation (MMA) işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Mobil Oyuncular” araştırmasına göre Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 81’i mobil oyun oynadığını belirtiyor. Mobil oyun oynayanların yüzde 51’inin erkek, yüzde 49’unun kadın olması ise ‘mobil oyunları yalnızca erkekler oynar’ tabusunu yıkıyor. Türk mobil oyuncuların yüzde 41’i haftada 10 saatten fazla mobil oyun oynuyor. Kullanıcıların yüzde 51’i günde 2-3 kez mobil oyun oynadığını belirtirken, yüzde 72’si ise gün içerisinde mutlaka mobil oyun oynadığını ifade ediyor.

YÜZDE 59’U “STRESİ AZALTIYOR” DİYOR Araştırmaya göre Türkiye’de en çok tercih edilen mobil oyun türleri yüzde 54’le ‘Puzzle/Trivia/Kelime Oyunları’, yüzde 52 ile ‘Kart Oyunları’, yüzde 46 ile ‘Aksiyon/Macera Oyunları’, yüzde 38 ile ‘Strateji Oyunları’ oldu. Ankete katılanların yüzde 81’i mobil oyun indirirken ve oynarken kendilerini güvende hissettiğini belirtirken, yüzde 65’i eğlenceli vakit geçirmek için mobil oyun oynadığını, yüzde 59’u ise kendilerini rahatlatıp, streslerini azalttığı için mobil oyun oynadığını dile getiriyor. Aynı zamanda kullanıcıların yüzde 90’ı mobil oyun oynarken kendilerini iyi hissettiklerini söylüyor.

ÖDÜLLÜ REKLAMLARIN ÖNEMİ ARTIYOR Araştırmada kullanıcıların yüzde 55’inin video reklamları akıllı telefonlarında gördüklerinde daha iyi hatırladıklarını söyledi. Ayrıca ankete katılanların yüzde 75'i, bir oyunda ilerlemek veya ödül kazanmak için para ödemek yerine ödüllü video reklamları izlemeyi tercih ederken, yüzde 81’i ödüllü video reklamlarını ödülsüz geleneksel video reklamlardan daha fazla sevdiğini belirtiyor.