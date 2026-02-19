"Her bağış büyük bir anlam taşıyor"

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi ramazan ayında, hayırsever bireyleri, kurum ve kuruluşları zekât, fitre ve bayram bağışlarıyla eğitime destek olmaya çağırıyor. Hayırseverler, Darüşşafaka’nın Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı bağış sertifikalarını tercih ederek de bu iyiliği çoğaltabiliyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla 163 yıldır varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlediği, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 1.000’i aşkın başarılı öğrenciye tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı sunuyor.

Öğrencilerin yalnızca eğitim giderlerini değil; beslenme, barınma, giyim, sağlık ve cep harçlığı gibi tüm temel ihtiyaçlarını da bağışlarla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerine yükseköğrenim hayatları boyunca da burs vererek, onların eğitim yolculuklarını kesintisiz şekilde destekliyor.