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        Haberler Spor Futbol İtalya Hermoso ve Mats Hummels Roma'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

        Hermoso ve Mats Hummels Roma'ya transfer oldu

        Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Mario Hermoso ve Mats Hummels, İtalyan kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:15
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        Hermoso ve Hummels Roma'da!
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        Hermoso için Galatasaray'ın sunduğu 5 milyon Euro'luk teklife rağmen, İspanyol savunmacı yıllık 3,5 milyon Euro teklif eden Roma'yı tercih etti. İspanyol basınına göre, Hermoso'nun Roma'ya taşınma kararında eşinin tercihi etkili oldu.

        Alman savunmacı Mats Hummels ise, Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan oyuncular arasındaydı. Adı, Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmasına rağmen, Hummels de Roma ile anlaşma sağladı. Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Hummels'in bugün Roma için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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