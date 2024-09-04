Hermoso ve Mats Hummels Roma'ya transfer oldu

Hermoso için Galatasaray'ın sunduğu 5 milyon Euro'luk teklife rağmen, İspanyol savunmacı yıllık 3,5 milyon Euro teklif eden Roma'yı tercih etti. İspanyol basınına göre, Hermoso'nun Roma'ya taşınma kararında eşinin tercihi etkili oldu.

Alman savunmacı Mats Hummels ise, Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan oyuncular arasındaydı. Adı, Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmasına rağmen, Hummels de Roma ile anlaşma sağladı. Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Hummels'in bugün Roma için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.