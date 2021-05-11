Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiHindistan'daki Covid-19 salgını Apple'ın iPhone üretimini vurdu! Haberler
ABONE OL

Covid-19 nedeniyle Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimi yüzde 50 azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük vaka sayılarının 400 binleri, virüse bağlı günlük ölümlerin ise 4 binleri aştığı Hindistan’da yaşanan durum, Apple’ın üretimine de darbe vurdu. Foxconn’un iPhone 12 üreten Hindistan’daki fabrikasında üretim kapasitesi yüzde 50’den fazla düştü.

Hindistan'daki Covid-19 salgını Apple'ın iPhone üretimini vurdu! Haberler
HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınının en sert yaşandığı ülkelerin başında gelen Hindistan’daki son durum, Apple’ın iPhone 12 üretimini de vurdu. Hindistan'da Apple’a iPhone 12 üreten bir Foxconn fabrikasında, Covid-19 ile enfekte işçilerin görevlerinden ayrılmak zorunda kalması nedeniyle üretimin yüzde 50'den fazla düşüş gösterdiği bildirildi.

iPhone üretimi yapan sözkonusu Foxconn tesisi, Hindistan'ı saran koronavirüs dalgasından en kötü etkilenen eyaletlerden biri olan ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunuyor. Yetkililer pazartesi gününden itibaren eyalette tam bir tecrit uygulayarak, salgının yayılımını yavaşlatmak için toplu taşıma dahil, kepenkleri kapattı.

Bu durumdan üretim tesislerinin de sert bir şekilde etkilendiği belirtilirken, konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre eyaletteki 100'den fazla Foxconn çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Kaynak, bu durum üzerine şirketin başkent Chennai'deki fabrikasında Mayıs ayı sonuna kadar giriş yasağı uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

MART AYINDA MONTAJA BAŞLAMIŞTI AMA...

Kaynak, “Dünden bu yana tesise girilmiyor, çalışanların sadece ayrılmasına izin veriliyor” dedi. Sözkonusu kaynaklar, tesisin üretim kapasitesinin yüzde 50'de fazla azaldığını ifade etti. Konuyla ilgili haberin kamuoyuna yansımasının ardından Foxconn'un hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

Apple, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının etkilerinden korunmak için Çin’deki bazı üretim alanlarını diğer pazarlara kaydırma kararı almıştı. Bu kapsamda Apple, Mart ayında iPhone 12’nin Hindistan’da montajına başladığını duyurmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBE'nin tasarımdan iş geliştirmeye 'Gaming' eğitimleri başlıyor - Haberler
TEKNOLOJİOyun sektörüne ilham verecekler
Amazon'dan 700 milyon dolar yatırım!
TEKNOLOJİAmazon'dan dev "zeka" yatırımı!
ABD'deki siber saldırı petrol fiyatını zıplattı! Haberler
TEKNOLOJİBoru hattına sızdılar, fidye istediler
Clubhouse Android sürümü çıktı! Clubhouse Android Türkiye'ye geldi mi? İşte merak edilenler...
TEKNOLOJİClubhouse Android sürümü çıktı!
Binance'te tüm para çekimleri yeniden başladı
TEKNOLOJİBinance'ten yeni açıklama
Türk Telekom: 'Teknoloji ile engelleri kaldırıyoruz' - Haberler
TEKNOLOJİ'Teknoloji ile engelleri kaldırıyoruz'
WhatsApp'tan geri adım geldi mi? WhatsApp sözleşmesi iptal edildi mi? İşte detaylar
TEKNOLOJİWhatsApp sözleşmesi iptal mi?
Apple’dan taşınabilir mobil oyun konsolu mu geliyor? Nintendo Switch'e rakip mi olacak?
TEKNOLOJİApple oyun konsolu geliştiriyor iddiası
SON DAKİKA! Bakan açıkladı: Türkiye'nin lityumu sınavı geçti!
TEKNOLOJİLityum 100 puanla sınavdan geçti
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, son gün ne zaman? WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler?
TEKNOLOJİWhatsApp Sözleşmesi için geri sayım!