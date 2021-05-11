HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınının en sert yaşandığı ülkelerin başında gelen Hindistan’daki son durum, Apple’ın iPhone 12 üretimini de vurdu. Hindistan'da Apple’a iPhone 12 üreten bir Foxconn fabrikasında, Covid-19 ile enfekte işçilerin görevlerinden ayrılmak zorunda kalması nedeniyle üretimin yüzde 50'den fazla düşüş gösterdiği bildirildi.

iPhone üretimi yapan sözkonusu Foxconn tesisi, Hindistan'ı saran koronavirüs dalgasından en kötü etkilenen eyaletlerden biri olan ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunuyor. Yetkililer pazartesi gününden itibaren eyalette tam bir tecrit uygulayarak, salgının yayılımını yavaşlatmak için toplu taşıma dahil, kepenkleri kapattı.

Bu durumdan üretim tesislerinin de sert bir şekilde etkilendiği belirtilirken, konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre eyaletteki 100'den fazla Foxconn çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Kaynak, bu durum üzerine şirketin başkent Chennai'deki fabrikasında Mayıs ayı sonuna kadar giriş yasağı uygulanmasına karar verdiğini söyledi.

MART AYINDA MONTAJA BAŞLAMIŞTI AMA...

Kaynak, “Dünden bu yana tesise girilmiyor, çalışanların sadece ayrılmasına izin veriliyor” dedi. Sözkonusu kaynaklar, tesisin üretim kapasitesinin yüzde 50'de fazla azaldığını ifade etti. Konuyla ilgili haberin kamuoyuna yansımasının ardından Foxconn'un hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

Apple, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının etkilerinden korunmak için Çin’deki bazı üretim alanlarını diğer pazarlara kaydırma kararı almıştı. Bu kapsamda Apple, Mart ayında iPhone 12’nin Hindistan’da montajına başladığını duyurmuştu.