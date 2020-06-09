Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Japon otomotiv üreticisi Honda, küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını, ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalardaki üretimin durma halinin sürdüğünü söyledi.

Honda Türkiye'den Habertürk'e yapılan açıklamada ise, "Global operasyonlarda siber tehdit tespit etmiş ve tüm operasyonlar tedbir amacı ile durdurmuştur. Türkiye üretimi de 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren bir süreliğine durdurulmuş, daha sonra tekrar normal üretime geçilmiştir" bilgisi verildi.