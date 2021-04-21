Türkiye’nin en önemli 17 antik kenti

ÇATALHÖYÜK

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olan Konya yakınlarındakiÇatalhöyük, 1950’lerde keşfedildiğinde dünyanın en ünlü yeri haline geldi. Neolitik dönemde inşa edilen büyük boyutlu duvar resimleri ile Çatalhöyük insanlığın tarımın ilk adımlarını attığı yer. Çatalhöyük’te avcı toplayıcılıktan tarıma ve yerleşik hayata ilk kez geçen insanlar, tarihteki ilk evleri inşa ettiler. Güneşte kurutulmuş çamur ile samanı karıştırarak koçan ve sazlardan yaptıkları bu evler iki odalı, bodrumlu ve camsızdı. Girişler tavandan yapılıyordu. Bitişik nizamdaki evlerin etrafındaki yollar da ilk caddelerdir. Çatalhöyük’te sanat, özellikle de el sanatları örnekleri bulunuyordu ve yaklaşık 8 bin kişi yaşıyordu. Çatalhöyük’ün doğusunda sosyal kent yapısının ilk örneği olan şehir bulunurken batısında ise Kalkolitik döneme ait kültürel simgeler yer alır. Neolitik ve Kalkolitik dönemleri birleştirmesi de şehrin en önemli özelliklerinden biridir.