HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Türkiye’nin en önemli 17 antik kenti

Tarihi açıdan dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken antik kentlerini bir araya getirdik.
Necmiye Uçansoy

Binlerce yıl boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, aynı zamanda bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ü de topraklarında barındırır. Anadolu’nun her köşesinde değişik zamanlarda yaşamış insanların arkalarında bıraktıkları eserler ve kalıntılar bulunur. 

  • GÖBEKLİTEPE

    Keşfedildiğinde insanlık tarihinin en büyük ve en önemli arkeolojik buluntusu oldu. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe, Neolitik çağdan kalma bir tapınaktır ve bilinen en eski dini yapıdır. 1960’larda ilk defa keşfedilmiş olsa da kazılar 1995’te başladı. Yapılan incelemeler sonunda bu tapınağın 12 bin yıllık olduğu anlaşıldı. MÖ 10. yüzyıla ait olması nedeniyle Göbeklitepe’nin insanlık tarihindeki ilk tapınak olduğuna inanılıyor. 20 ayrı tapınaktan oluşan komplekste ayrıca taş ocağı, oymalar, gravürler ve heykeller var. Dağ sırtının tepesindeki kireçtaşı sütunlarda hayvan kabartmaları ve soyut piktogramlar bulunuyor. 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

    Göbeklitepe'yi kim yaptı?

  • ÇATALHÖYÜK

    İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olan Konya yakınlarındakiÇatalhöyük, 1950’lerde keşfedildiğinde dünyanın en ünlü yeri haline geldi. Neolitik dönemde inşa edilen büyük boyutlu duvar resimleri ile Çatalhöyük insanlığın tarımın ilk adımlarını attığı yer. Çatalhöyük’te avcı toplayıcılıktan tarıma ve yerleşik hayata ilk kez geçen insanlar, tarihteki ilk evleri inşa ettiler. Güneşte kurutulmuş çamur ile samanı karıştırarak koçan ve sazlardan yaptıkları bu evler iki odalı, bodrumlu ve camsızdı. Girişler tavandan yapılıyordu. Bitişik nizamdaki evlerin etrafındaki yollar da ilk caddelerdir. Çatalhöyük’te sanat, özellikle de el sanatları örnekleri bulunuyordu ve yaklaşık 8 bin kişi yaşıyordu. Çatalhöyük’ün doğusunda sosyal kent yapısının ilk örneği olan şehir bulunurken batısında ise Kalkolitik döneme ait kültürel simgeler yer alır. Neolitik ve Kalkolitik dönemleri birleştirmesi de şehrin en önemli özelliklerinden biridir.

  • HATTUŞAŞ

    Zamanının en büyük uygarlıklarından olan Hititlerin başkenti Hattuşaş, Bronz Çağ’dan kalmadır. Çorum’da bulunan bu tarihi kent, 1834’te keşfedildi. Bulunduğu tarihe kadar asında efsane olduğu düşünülüyordu. Mısır kayıtlarında efsanevi firavun II. Ramses’i yenerek tarihin ilk barış anlaşmasını yapan Hititler, bölgenin süper gücüydü. Kenti korumak için inşa edilen surlar, yamaç boyunca savunma hattını oluşturuyordu. Sfenks Kapısı’na giden devasa insan yapımı höyüğün içinden çıkan merdivenlerle yukarı çıkılıyordu. Her ne kadar şehrin sarayları harabeye dönmüş olsa da Hattuşaş’ın kalıntıları ayakta kalmayı başardı. Hattuşaş’ta dönemin toplum hayatına ve dini inanışlarına dair sayısız örnek bulunuyor. Kazılar bugün bile hala devam ediyor.

  • AFRODİSİAS 

    İzmir ile Aydın arasında bulunan Afrodisias, Yunan şehir devletleri döneminden Roma İmparatorluğu’na kadar varlığını sürdürmüştü. Antik kentte tanrıça Afrodit’in en ünlü heykelli bulunuyor.

  • EFES

    Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’deki en büyük şehir Efes’ti. MS 1. yüzyılda zamanının nüfusu en fazla olan kentiydi. Roma’dan sonra imparatorluğun en önemli merkezi olan Efes, Asya’nın başkenti olarak nam salmıştı. Yüksek eğitimli ve zengin bir topluluktan oluşuyordu. Celsus Kütüphanesi, geniş bir anfitiyatro, Artemis Tapınağı, Odeon gibi önemli kalıntıların bulunduğu Efes, Meryem Ana Evi nedeniyle Hıristiyanlar için kutsaldır. Yanından geçen Menderes Nehri ve bölgenin deprem kuşağında yer almasına karşın ayakta kalmayı başaran Efes antik kentinin henüz yarısından fazlasının hala toprak altında olduğu belirtiliyor.

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