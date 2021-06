Karadutun bilinmeyen 5 mucizevi faydası

Geçmişten günümüze kadar birçok hastalığa tedavi olarak da kullanılan karadut meyvesi bağışıklık sisteminin de en büyük destekçilerinden. Bağışıklığı güçlendiren, kolesterol içermeyen karadutun faydalarını Beslenme Uzmanı Esra Şahin anlattı.

Hızlı kilo vermeyi sağlar

100 gramında yalnızca 44 Kcal bulunan karadut, yaz meyveleri arasında düşük kalorisi ile harika bir tercihtir. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek seviyedeki lif ile kabızlığı önler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.

Hastalıklara karşı savaş açar

Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19’dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Bu yüzden karadut yazın gelmesi ve yasakların azalması ile birlikte bağışıklığımızı korumamız için harika bir C vitamini kaynağıdır. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir.

Gençleştirir ve güzelleştirir

İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği giderir, cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlar. Karaduta mor- kara rengi veren flavonoidler yaşlanma karşıtıdır. Karadutun içeriğindeki kalsiyum ile ağız ve diş sağlığını koruma konusunda da önemli roller üstlendiğini söylemeden geçmek olmaz.

Antioksidan içeriğiyle kanseri önler

Karadut, vücudu birçok kanser türüne yakalanma riskinden koruyor, var olan hastalıkların iyileşmesine destek oluyor. Güçlü antioksidan özelliği göstermesi ve damarlarımızı tıkayabilecek serbest radikallerle mücadele edebilmesi sayesinde kan, vücudumuzda rahat bir şekilde dolaşma imkanı buluyor.

Kolesterolü yok eder ve kalp sağlığını korur

Kolesterol içeriği 0 olan karadut, lif içeriğinin yüksek, şeker oranının oldukça düşük olması nedeniyle kan yağları oluşumunu önler. İçeriğindeki A, B, C, E ve K vitaminleri sayesinde kan kolesterol seviyesini düzenler, kan basıncını dengeler, pıhtılaşmasını engeller. Böylece kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.