Projenin 10. yılında, İstanbul Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu’nda ilk misafirlerini ağırlayan Atölye, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla kapılarını açtı. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna eşlik eden Mutfak Atölyesi, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin dengeli beslenmeyi deneyimleyerek öğrenmelerine imkân verecek.

Nestlé Türkiye ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2012 yılından beri yürütülen Sağlıklı Adımlar projesinin Mutfak Atölyesi, İstanbul Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu’nda öğrencilerin kullanımına açıldı. Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu’nun ev sahipliği yaptığı açılışa, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hakan Düzen ve Proje Yöneticisi Sibel Kars katıldı. Çocukların beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan Sağlıklı Adımlar Projesinin Mutfak Atölyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile çocuklarla buluştu.

“Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyesi uzun yıllar boyunca pek çok öğrenciye hizmet ederek ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarına imkân vererek büyük katkı sağlayacaktır”

Öğrencilerle birlikte atölyeyi gezen Şube Müdürü Hakan Düzen, öğrencilerin beslenme ile ilgili bilgilerini aktif şekilde uygulamaya geçirme imkânı sağlayan Mutfak Atölyesi hakkında şunları söyledi: “Sağlıklı Adımlar Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé Türkiye arasında 10 yıldır devam eden iş birliği anlaşması kapsamında pilot okullarımızda yürütülmektedir. Proje’nin uygulandığı yıllar boyunca Bakanlığımız’ın onayı ile Nestlé Türkiye iş birliğinde geliştirilen her bir proje materyali sadece 3. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerimize değil, onların ailelerine de ulaşmış oldu.

Açılışını yapmak üzere toplandığımız Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyesi, bu projenin amacına ulaşmasına, uzun yıllar boyunca pek çok öğrenciye hizmet ederek ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarına imkân vererek büyük katkı sağlayacaktır. Projede uygulamaya yönelik hazırlanan etkinlikler öğrenmenin kalıcı olmasına katkı sağlıyordu. Öğrenme ortamı olarak kazandırılan Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyesi, bu katkıyı daha da arttıracaktır. Projenin başarılı sonuçlara ulaşmasında büyük rolü olan öğretmenlerimizin öğrencileriyle birlikte etkinlikler yapmasına atölye ortamının destek olacağını da düşünüyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hemen öncesi çocukların keyifle derslerini işleyecekleri, öğrendiklerini tatbik edebilecekleri güzel bir ortama sahip olmalarını ayrıca sevindirici buluyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

“Hayalimizin Tüm Çocuklara İlham Vermesini Diliyoruz”

Açılışın ev sahipliğini yapan Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayan Sağlıklı Adımlar Projesi ile bugüne kadar 781 farklı okulda yaklaşık 232 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Sungu, her yıl gerçekleştirdikleri ölçümleme uygulaması çerçevesinde, 2021 yılı IPSOS araştırması sonuçlarına göre projenin eğitim seminerleri sonrasında öğrencilerin sorulara genel olarak doğru yanıt verme oranında %49’luk bir iyileşme gözlendiğini açıkladı. Projelerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sungu sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bugün çocuklarınkini aratmayacak kadar büyük bir heyecanla Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyemizi, eğitim dünyasının kullanımına açıyoruz. Bu atölye, ilköğretim düzeyinde eğitim veren bir okulda beslenme odağında deneyimleyerek öğrenme imkânı sunuyor. Bu süreçte hem projenin sürdürülmesinde hem de atölyenin öğrencilerle buluşturulmasında büyük destek veren Millî Eğitim Bakanlığımıza ve kıymetli idarecilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı Adımlar Mutfak Atölyesi, öğrencilerin, proje kapsamında öğrendikleri bilgileri çeşitli aktivitelerle pratiğe dönüştürülebilecekleri, yaratıcılıklarını gösterebilecekleri yeni bir alan açıyor. Amacımız, çocukların, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında iyi alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmak. Öğretmenleri rehberliğinde sağlıklı tarifler hazırlayabilmelerini, bilgiyi gündelik yaşamlarına dahil edebilmelerini kolaylaştırmak.”

Mutfak Atölyesi projesini 23 Nisan’ın 102. yıl dönümünde gerçeğe dönüştürerek çocukların mutluluğuna ve coşkusuna eşlik etmek istediklerini belirten Sungu: “Bugün ve gelecek için değer yaratmak, yeni nesillere kalıcı değerler bırakmak bizim için çok önemli bir amaç. Bu amacımız doğrultusunda hayal ederek hayata geçirdiğimiz Mutfak Atölyesi kalıcı bir dönüm noktası. Bizim hayalimizin onlara ilham vermesini diliyor, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Sağlıklı Beslenme Deneyime Dönüşecek

Nestlé’nin, dünyada 86 ülkede uygulanan ve bugüne kadar 20 milyon çocuğa ulaşan “Sağlıklı Çocuklar için Nestlé” (Nestlé for Healthier Kids) başlıklı küresel sosyal sorumluluk inisiyatifinin bir parçası olan Sağlık Adımlar, Türkiye’nin bu alandaki en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri. Projenin deneyime odaklanan yeni dönüm noktası olan Mutfak Atölyesi sayesinde öğrenciler, bugüne kadar dengeli beslenme ve sağlıklı yeme içme alışkanlıkları konusunda öğrendikleri bilgilerini pekiştirme imkanı bulacak. Öğretmenleri liderliğinde, dengeli beslenmeyi destekleyecek sağlıklı tarifler hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenecek.