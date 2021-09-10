Hamuru için
- 1 su bardağı küp küp doğranmış soğuk tereyağ
- Yarım su bardağı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
- 2,5-3 su bardağı un
İç harcı için
- 3 adet tatlı elma
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
Üzeri için
- Pudra şekeri
NASIL YAPILIR?
Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Vanilini ekliyoruz, çırpıyoruz. En son unu yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un ekledikçe hamur dağılacak, parça parça olacak. Unu da karıştırdıktan sonra elimizle hamuru iyice toparlıyoruz ve streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dk dinlendiriyoruz. İç harç için elmaları küp küp doğrayıp bir tavaya alıyoruz, üzerine şekeri ekleyip, elmalar yumuşayıncaya kadar orta-kısık ateşte pişiriyoruz. Elmalar yumuşayınca tarçını ve cevizi ekleyip 5 dk tutup ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.
Hamuru iki yağlı kağıt ya da streç film arasında kalıbınızın ölçüsünde açıyoruz ve yağlanmış tart kalıbına alıyoruz. Hamurun tabanına çatalla delikler açıyoruz ve iç harcımızı koyuyoruz. Hamurdan kalan parçaları tekrar açıp, şerit halinde kesip üzerine resimdeki gibi ekliyoruz. Kenarları içe doğru kıvırıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Çıkınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz ve servis ediyoruz.
Afiyet olsun.
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