Yeşil çaydan daha faydalı: Matcha çayı

Bildiğimiz yeşil çaydan farkı ise özel yetiştirme yönteminin olmasıdır. Gölgede tutulan çay yapraklarının elle toplanıp, damar ve saplarından ayırdıktan sonra özel olarak öğütülmesiyle elde edilir. Araştırmalara göre matcha çayının yetiştirilme şeklinden dolayı yeşil çaya göre onlarca kat daha fazla yararlı bileşikler içerdiği bilinmektedir. Dolayısıyla lezzeti, rengi ve içerdiği biyoaktif bileşikler matcha çayını yeşil çaydan daha popüler kılmaktadır.

Matcha çayı faydaları neler? Nelere iyi gelir?

Matcha çayı diğer sağlıklı gıdalara göre daha yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Çalışmalar matcha çayının yetişkinlerde stres koşulları sırasında veya sonrasında bilişsel işlevi iyileştirebileceğini desteklemektedir.

Matcha çayında bulunan yararlı bileşiklerin antikanserojenik, antiinflamatuar, antiviral ve güvenli tüketildiğinde kalp, karaciğer, böbrek gibi organlar üzerinde koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Matcha çayının faydaları üzerine yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Dolayısıyla birçok çalışma yeşil çayın içerdiği biyoaktif bileşiklerin faydalarından yola çıkarak matcha çayının sağlık yararlarını öne sürmektedir. Bu durumda faydalarını iddia etmek için yeşil çaydan ziyade matcha çayının benzersiz faydaları üzerine yapılan araştırmalara ihtiyaç vardır.

Matcha çayı zayıflatır mı?

Matcha çayının metabolizmayı hızlandırmaya, yağ yakımını artırmaya destek olduğu dolayısıyla da kilo kaybına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu bilgiye destek olan çalışmaların birinde; 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşten önce matcha çayı tüketenlerin yürüyüş sırasında yağ oksidasyonunu yani yağ yakımını artırdığı bulunmuştur. Her zaman söylenildiği gibi tek başına kesin olarak zayıflamayı sağlayan mucizevi ve kanıtlanmış bir besin yoktur. Sonuç olarak matcha çayının zayıflamaya etkisini doğrulamak için daha derin ve daha geniş analizlere ihtiyaç vardır. Ama yine de sağlık yararı ve yağ yakımına olası etki sağlamak için tüketilmesinde sakınca yoktur.

Matcha çayı yan etkisi var mı?

Her besin gibi matcha çayını da aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir. Matcha çayının içerdiği kafein miktarı göz önünde bulundurularak kafeinin fazla tüketilmesinden kaynaklanan baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik hali gibi olumsuz etkiler görülebilir.

Matcha çayı zararları nelerdir?

Matcha çayının etkileri üzerine yapılan klinik çalışmaların sınırlı olmasından dolayı yeşil çay üzerine yapılan çalışmalardan yola çıkarak; fazla tüketiminden kaynaklanan karaciğer ve böbrek toksisitesi, yetiştirilme şeklinden dolayı kimyasala maruz kalma görülebilir.

Matcha çayı tüketimi nasıl olmalı?

Her besin gibi matcha çayını da aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir. Sağlıklı bireylerin günde 1-2 fincan tüketmesinde sakınca yoktur. Adından da bilindiği üzere sıcak suda çözünmesini sağlayarak tüketilebilir, diğer yandan smoothie gibi tariflere de eklenebilir.

Matcha çayı nasıl hazırlanır?

Damak zevkine göre 1-2 çay kaşığı kadar matcha çayı üzerine çok az su ilave edilerek kıvamlı hale getirilir sonrasında üzerine 100-150 ml sıcak su ile iyice çözünmesi sağlanarak tüketilebilir.

Matcha çayını kimler tüketmemeli?

İçerdiği kafein miktarından dolayı çocuklar, hamileler ve emziren annelerin tüketimi önerilmez. Ayrıca demir eksikliği, gastrointestinal sistem problemi olanlar ve kafeine duyarlı bireylerin de matcha çayı tüketmesi sakıncalı olabilir.