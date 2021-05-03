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Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışa sunuldu

Tüm gün kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebilen, SpO2 seviyesi düştüğünde kullanıcıyı uyaran Huawei’nin yeni akıllı saati Huawei Watch Fit Elegant, Türkiye’de satışa sunuldu.

Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışa sunuldu - Haberler
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Huawei’nin cilalı cam yüzey, paslanmaz çelik saat gövde ve yumuşak floroelastomer kayış kullanılarak tasarlanan yeni akıllı saati Watch Fit Elegant Türkiye’de satışa sunuldu.

Kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebilen Huawei Watch Fit Elegant, SpO2 seviyesi düştüğünde uyarı veriyor. Sağlıklarını daha yakından takip etmek isteyen kullanıcılar, Huawei Sağlık Uygulaması ile gün boyunca SpO2 seviyelerindeki değişiklikleri kontrol edebiliyorlar.

96 EGZERSİZ MODU

Huawei Watch Fit Elegant, kullanıcılara 96 egzersiz modunun yanı sıra, omuzlarda ve boyunda yağ yakma, tonlama ve gerginliğin azaltılması gibi çalışmaları hedeflemek için 12 kolay fitness sınıfı da sunuyor.

12 iç mekan antrenman kursunun yanı sıra Huawei Watch Fit Elegant, koşucular için 13 yerleşik koşu kursuna da sahip. Akıllı saat, kullanıcı koşarken yerleşik GPS ve çoklu sensörlerin yardımıyla koşuyu analiz ediyor, gerçek zamanlı koşu rehberliğinin yanında, antrenman tavsiyeleri de veriyor.

5 DAKİKALIK ŞARJLA TÜM GÜN KULLANIM

Standart hava durumu özelliklerine ek olarak Huawei Watch Fit Elegant, her günün gün doğumu ve gün batımı saatlerini de gösteriyor. Tüm yeni ve akıllı özelliklerin yanı sıra Huawei Watch Fit Elegant, kalp atış hızı ve uyku takibi açıkken, 10 günlük pil ömrü sunuyor.

Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini de destekleyen Watch Fit Elegant, 5 dakikalık bir şarjla tipik kullanımda tüm gün yetecek pil gücüne sahip oluyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden, satışa sunulan Huawei Watch Fit Elegant’in tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 999 TL olarak duyuruldu.

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