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Hyundai konsept MPV'sinin üzerindeki örtüyü kaldırdı

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, son yıllarda SUV modellere karşı koyamayan ve sayıları gittikçe azalan MPV segmentinde yeni bir model tanıttı. Staria isimli konsept aracın, lüks donanım özellikleri sunacağı, mobilite teknolojilerine ve sportif kullanım özelliklerine sahip olacağı belirtildi. Otomobilin sadece belirli pazarlarda satışa sunulacağı da verilen bilgiler arasında

Hyundai konsept MPV'sinin üzerindeki örtüyü kaldırdı
HABERTURK.COM

Son dönemde elektrikli otomobillere ağırlık veren markalardan Hyundai, yeni bir MPV model tanıttı. Koreli üreticinin Staria adını verdiği araç, fütüristik tasarım öğeleri ve mobilite donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Staria adını aerodinamik tasarım özelliklerine referans olarak uzay biliminden alıyor. Markanın gelecek modellerine entegre edeceği yeni teknolojiler ve bilgi eğlence sistemlerinin araçta kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

Yeni konsept model hakkında konuşan Hyundai Motor Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Tasarım Başkanı SangYup Lee, "Staria, Hyundai'nin bir başka mobilite çağını başlatan bir MPV. Tasarım özellikleriyle müşterilerimize tamamen yeni bir deneyim ve konfor düzeyi sunacak" dedi.

Konsept otomobilin lüks donanım özellikleri sunacağı, mobilite teknolojilerine ve sportif kullanım özelliklerine sahip olacağı belirtildi.

Sadece belirli pazarlarda satışa sunulacak araç hakkında önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

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