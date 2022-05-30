Otomotiv sektöründe son yıllarda büyük bir trend değişikliği yaşanıyor. Tüm markalar neredeyse her segmentte bir SUV model geliştirerek, pazar paylarını artırmayı hedefliyor. Özellikle son 10 yılda iyice gün yüzüne çıkan bu tren değişimi, satış rakamlarında da kendini gösteriyor.

Bundan birkaç ay öncesine kadar sedan modellerin egemen olduğu Türkiye otomobil pazarında, artık SUV modeller tahtın yeni yeni sahibi olmuş durumda. Öyle ki, bu yılın ilk 4 ayında satılan otomobillerin yüzde 41'i SUV, yüzde 35'i ise sedan modellerden oluşuyor. SUV gövde tipine sahip otomobiller, sedanlar haricinde diğer karoser tiplerine de ağır bir darbe vurdu.

Bir zamanlar pazarda en çok tercih edilen ikinci gövde tipi olan hatchback otomobiller, SUV'ların yarısı kadar pazar payını anca alabilirken, özellikle 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında kalabalık ailelerin tercih ettiği, hatta makam aracı olarak da kullanılan MPV'ler ise artık yok olmanın eşiğine geldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de 689 adet MPV satıldı. Aynı dönemde 162 bin 398 adet otomobil satıldığı göz önüne alındığında, MPV'lerin pazar payının yüzde 0.4 olduğu sonucuna varılıyor.

Pazardaki gelişmeleri özetlediğimiz bu uzun girişin sebebine gelince, Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, yok olmaya yüz tutmuş bir segment olan MPV segmentine yeniden giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TEK MOTOR TEK DONANIM PAKETİ İLE GELDİ

Markanın bir süredir yurtdışında satışta olan MPV modeli Staria, Türkiye'de satışa sunuldu. Kaputunun altında 2.2 litrelik dizel motor bulunan Staria, 177 beygirlik gücünü ise 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile tekerleklerine aktarıyor. Bu motorun tork değeri ise 430 Nm olarak açıklanıyor.

Şuan için tek bir donanım paketi ile Türkiye'ye giriş yapan Staria'nın en dikkat çeken tarafını ise fiyatı oluşturuyor.

Öyle ki, 8+1 oturma kapasitesi ile tüketicinin beğenisine sunulan araç, 659 bin 900 TL'lik etiket fiyatı ile bayilerde yerini aldı.

Peki, günümüzde artık yerli otomobillerin bir çoğunun bile fiyatlarının neredeyse 600 bin TL'den başladığı göz önüne alındığında, Kore'den ithal edilen Staria nasıl yerli modeller ile benzer fiyata satılmaya başlandı? Bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

OTOMOBİL AMA ÖTV'Sİ DÜŞÜK

Öncelikle, mevzuatta otomobil kategorisine giren Staria'nın, ticari araçlarda istenen SRC belgesi olmadan B sınıfı ehliyet ile kullanılabildiğini belirtelim. Aracın, fiyatının sırrı ise koltuk sayısında yatıyor.

Öyle ki, sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan yolcu taşımaya yönelik motorlu araçların dahil olduğu 1+8 koltuklu M1 sınıfına giren Staria, bu sayede ÖTV oranını ticari araçlar ile benzer şekilde yüzde 15'te tutabiliyor.

Fakat, Staria yurtdışında satılan daha üst donanım paketlerindeki gibi 2+2+3 şeklindeki koltuk yapısı ile Türkiye'ye giriş yapsaydı, o zaman aracın dahil olduğu sınıf değişecek ve ÖTV oranı benzer motor hacmindeki otomobiller ile aynı olacak şekilde yüzde 220'ye çıkacaktı.

Böyle bir durumda, Staria'nın fiyatı aynı donanım paketinde 1 milyon 836 bin 243 TL olacaktı. Dolayısı ile, Staria'daki ek 1 koltuğun aracın fiyatını 1 milyon 176 bin 343 TL kadar ucuzlattığı söylenebilir.

'FİYAT AYNI GÜN İÇİNDE ARTABİLİYOR'

Koreli MPV'nin fiyatındaki detaydan sonra gelelim aracın özelliklerine ve Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'in açıklamalarına.

Staria'nın İzmir'de düzenlenen lansmanında değerlendirmelerde bulunan Berkel, "2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu Staria ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle Staria’nın Türkiye’de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz. İlk etapta 500 adet satmayı hedefliyoruz, talebe göre siparişleri artırabiliriz" dedi.

Aracın fiyatının değişebileceğini de aktaran Berkel, "Staria'nın fiyatını bir hafta önce belirledik ama aradan geçen zaman içinde kur arttı ve bu bizi çok zorluyor. Sadece Staria için değil tüm araçlar için aynı durum geçerli. Örneğin, 10 bin euroya satılan araç sabah 160 bin TL iken, öğlen kurun artmasıyla birlikte fiyatı artabiliyor. Dolayısı ile kurların stabil kalması en büyük temennimiz. Kurlar arttıkça ÖTV sisteminde yapılan güncellemelerin etkisini yitiriyor, dolayısı ile vergi sisteminde külliyen bir değişiklik yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Hyundai'nin gelecek hedefleri hakkında da konuşan Berkel, "2021 de pazar payımız yüzde 5 düzeyindeydi. Bu yılın ilk dört ayında ise pazar payımız yüzde 7.5'e çıktı. Satışlarımız ilk 4 ayda yüzde 65 arttı. Yıl sonuna kadar 45 bin araç satmak istiyoruz. Koşullar izin verirse satışlarımızı yüzde 20, ihracatımızı yüzde 3, üretimimizi ise yüzde 25 artırmak istiyoruz" dedi.

Berkel, Koreli markanın SUV modeli Tucson'un hibrit versiyonunu Haziran ayında, tam elektrikli Ioniq 5'i ise Eylül ayında Türkiye'ye getireceklerini bildirdi.

BİNEK MODELLER İLE AYNI PLATFORMU PAYLAŞIYOR

Yapılan açıklamaya göre, önden çekişli Staria, Hyundai'nin binek modellerinde de kullanılan platform üzerinde üretiliyor.

Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, arka sıradaki koltuklar öne kaydırıldığında bin 303 litre bagaj hacmi sunuyor.

Aracın iç mekanında ise, Tucson'dan izler görülürken, 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı gibi detaylar kabin içinde dikkat çekiyor.

Araçta, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor.