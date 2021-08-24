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İBB'den Hamidiye A.Ş.'nin mühürlenen fason üreticisiyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hamidiye A.Ş.'ye fason üretim yapan ve kuyu suyu kullandığı için mühürlenen firmadan 12 ay boyunca kaynak su alındığını bildirdi

İBB'den Hamidiye A.Ş.'nin mühürlenen fason üreticisiyle ilgili açıklama
İBB'den Hamidiye A.Ş.'nin mühürlenen fason üreticisiyle ilgili açıklama
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AA

İBB'den yapılan açıklamada, Hamidiye A.Ş'nin 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için kamuoyunda bahsi geçen firmadan fason kaynak suyu tedariki yaptığı ifade edildi.

Firmadan su alımına dair sözleşme süresinin, 1 Temmuz 2021 tarihinde bittiği, Hamidiye A.Ş'nin bu tarihten sonra söz konusu firmadan su satın almadığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada su üretiminin uygun yapılıp yapılmadığının 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce, yılda bir kez de Sağlık Bakanlığınca kontrol edildiği, uygunluk raporlarının alındığı, sözleşme süresince teftişlerin 25 Haziran 2021 tarihine kadar eksiksiz yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

ŞİLE'DE MÜHÜRLENEN SU DOLUM TESİSİ

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmişti.

Tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verilmiş ve damacanadaki sudan da örnek alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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