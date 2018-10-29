Amerikalı teknoloji devi IBM, yazılım şirketi Red Hat'i 34 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu. Söz konusu satın almanın IBM'in bulut bilişim servislerini genişletmeye imkan tanıyacağı belirtiliyor.

Açık kaynaklı yazılımlarıyla ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat, 1993’te Bob Young ve Marc Ewing tarafından ABD’de kuruldu. Yazılım firması bulut teknolojileri, ara katman, işletim sistemi, depolama, sanallaştırma, yönetim ve mobil gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.

Gelişmeleri değerlendiren IBM CEO'su Ginni Rometty, "Red Hat'i satın almamız bütün dengeleri değiştirecek. Dünyanın bir numaralı hibrit bulut sağlayıcısı haline gelen IBM, şirketlerin bulut alanında daha fazla iş yapabilmelerini sağlayacak çözümler sunacağız" dedi.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

IBM bünyesine katılan Red Hat, IBM’in Hybrid Cloud takımında ayrı bir birim olarak çalışmalarına devam edecek. Red Hat CEO’su Jim Whitehurst ise satın almanın ardından IBM’nin üst düzey yönetim ekibine katılarak CEO Ginni Rometty’e bağlı çalışacağı öğrenildi.

Yeni dönemde daha geniş bir kitleye ulaşacaklarını kaydeden Red Hat'ın başkanı ve CEO'su Jim Whitehurst, "IBM ile güçleri birleştirmek, açık kaynaklı kaynağın dijital dönüşümün temelini hızlandıracak ve Red Hat’i daha geniş bir kitleye ulaştırmak için daha büyük bir ölçek, kaynak ve yetenek seviyesi sunacak" dedi. Whitehurst, şirketin yoğunlaştığı alanlardan açık kaynak işletim sistemlerinin modern bilgi teknolojileri (IT) olduğunu kaydetti.

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