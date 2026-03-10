Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçında tribünde! - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu, Liverpool maçında tribünde!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçını stadyumda takip etti.

        Hacıosmanoğlu, Liverpool maçında tribünde!

        Son dönemde Galatasaray ile sorunlar yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynadığı karşılaşmayı RAMS Park'ta takip etti. Hacıosmanoğlu'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella eşlik etti.

        DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

        Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun maça gelip gelmeyeceğiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF'nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."

