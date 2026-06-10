Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım!

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gruptan lider çıkmanın önemine değinerek, "İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

        Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elif Nur Turhan gibi boksörlere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak" diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ BELLİ AMA ADIM ADIM GİTMEK LAZIM"

        Avustralya karşılaşması için Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası" şeklinde konuştu.

        Elif Nur Turhan da, Arizona Türk bayrağını görmenin kendisine büyük bir güç verdiğini belirterek, "Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Mehmet Mete Memiş ise, "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıktan kılığa giren çift suç makinesi çıktı

        İstanbul Başakşehir'de bir markette alışveriş yapan vatandaşın içerisinde para, altın ve önemli belgelerin bulunduğu çantası çalındı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Torreira dondurma sırasında
        Torreira dondurma sırasında
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü