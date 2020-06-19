Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün Twitter'dan yaptığı açıklada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.

— İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) June 18, 2020

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu öne sürüldü.

Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşuluyor.