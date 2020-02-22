Bugün ve yarın çok önemli iki maça tanıklık edeceğiz. Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmaları taraftarlar ve şampiyonluk yarış adına büyük önem taşıyor.

Yöneticiler hatta çoğunlukla başkanlar çok konuşmaya başladılar son günlerde. Futbola yapılan etkiler, hakem hataları, medya gibi birçok konu gündeme getiriliyor. Ve dolayısıyla ortam gerginleştikçe gerginleşiyor…

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de futbol en çok izlenen ve sevilen bir dalı. Böyle olunca, yazılı ve görsel basında gündemin ilk sırasını alıyor. Doğaldır. Medya kitlelerin yakından izlediği futbolu öne çıkarıyor. Hatta, öteki spor branşlarını yok saydıkları da oluyor. Yıllar içerisinde bu noktaya neden geldiğimiz ayrı bir analizi gerektiriyor..

Son bir haftaya baktığımızda, dört büyük kulübün başkanları başarısızlığın nedeni olarak farklı etkenlerden söz ettiler. Başkanların özeleştirinden kaçındıklarını gördük. Takımların kötü oynayıp kaybettiklerini ya da puan verdiklerini göz ardı ettiler…

Toplum olarak çabuk etkilendiğimiz ortada. Özellikle sosyal medyanın gündem belirlediği bir ortam yaşıyoruz. Futbolun saha içerisinde başlayıp, bittiğini bir türlü kabul etmiyoruz…

VAR UYGULAMASINI BECEREMEDİK

Hakem hataları yok mu? Elbette var. Bundan önce de vardı bugünde aynı sorunları yaşıyoruz. VAR (Video yardımcı hakem) uygulaması başladığından bu yana çok fazla eleştiri oldu. Hatta VAR’a gerek yok diyenler çoğaldı. Avrupa’da VAR uygulaması bizde olduğu gibi eleştirilerin hedefinde. Ülkemizdeki sorun, hakemlerin kendilerine olan güven sorunu. Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa’da VAR kararları çok kısa süre içerisinde verilirken, bizde bu süre uzadıkça uzuyor. Bu sorunları özellikle bu sezon çok fazla yaşadık. Tartışmaların temel kaynağı da VAR’da yatıyor aslında…

Yöneticilerin sürekli konuşmaları bize özgü bir durum ne yazık ki. Futbolcular saha içerisinde yalnızca kendi işlerini yapmayı hedeflerse hiçbir sorun olmaz. Karşılaşmalar kalite ve heyecan kazanır. Dış etkenler de havada kalır. Yeter ki hakemler iyi niyetli oyuncu grubuna aynı iyi niyet ve adaletli yaklaşımı göstersinler…

VALİ BAŞKANLARI TOPLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le birlikte 4 büyük kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu’nu makamında buluşturdu. Birbirleriyle oynayacak olan takımların başkanlarıyla yapılan bu toplantı en önemli ayrıntısı herkesin bir araya gelmesiydi. Bir süredir, uzaktan 3’lük atar gibi konuşan başkanlar uzun bir süre sonra birlikte fotoğraf vererek, taraftara da mesaj verdiler…

FENERBAHÇE 20 YILLIK ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRDÜRECEK Mİ?

Kendi sahasında Galatasaray’a 20 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe bu kez ne yapacak? Futbolseverler bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Galatasaray’ın iyi bir performans yakaladığı ve bu nedenle daha şanslı olduğunu söyleyenler olduğu kadar, Fenerbahçe’nin geleneği bozmayacağını dile getirenler var…

Şurası unutulmasın ki, tüm bu istatistik rakamlar sahadaki oyuncuların becerisi ile başka bir yöne evrilir. Her iki takımın artıları ve eskileri ortada.

Bu maç özelinde söylenmesi gereken en somut gösterge; orta saha üstünlüğünü kim elde ederse maçı kendi lehine çevirecektir…

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ

Sivasspor’un, Alanyaspor’u yenerek puanını 45’e çıkarması lig yarışını sürdürdüğünü gösteriyor. Üstelik Sivasspor 4 maçtır kazanamıyordu. Ve buna rağmen, yarışın içerisinde ve maç fazlasıyla lider.

Bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kazanması durumunda şampiyonluk yarışı mayıs ayına kadar netlik kazanmayacak gibi. Hatta, son haftaya kadar süreceği anlaşılıyor…