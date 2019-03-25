Galatasaray yönetimi ibra edilmeyince kıyamet koptu. Kimse bu tür bir sonuç beklemiyordu…

Şimdi hedefte “Liseciler” diye adlandırılan grup var. Yaklaşık 2 bin kişinin oyu ile başkan seçilen Mustafa Cengiz, 200 kişilik bu grup tarafından devre dışı bırakıldı. Tüzük gereği, Cengiz ve arkadaşları ancak bir dönem sonra aday olabilecekler…

Başkan Mustafa Cengiz, önümüzdeki bir ay içerisinde seçim kararı almak zorunda…

Seçime gider mi, gitmez mi? Sorusunun yanıtı hukuki bir durum. Gitmek zorunda diyenler ağırlıkta…

Hatta, Cengiz’i eleştirenler ve kendilerini dinlemediğini söyleyenler var. Başta Faruk Süren, bu sonucu görerek yaptığı uyarının dikkate alınmadığını söylüyor. Galatasaray’ın geleceğini düşünenler gerçekten kaygılı…

Mustafa Cengiz ve arkadaşları yapılan uyarıları dinlemedikleri için çok pişmandırlar sanırız…

Başkanlıktan ve yönetimden hiç beklemedikleri bir anda devre dışı kalmaları elbette hüzün verici. Yönetimsel hataları yok mu?

Süreci iyi yönetemedikleri anlaşılıyor…

İşin bu tarafı başka. Elbette, yeni isim çıkar ortaya. Galatasaray’ın başkansız kalacağı gibi bir sorun olabilir mi?

Galatasaray’da yöneticilik yapan arkadaşımız Fatih Altaylı’nın söyledikleri ise yabana atılacak gibi değil…

“Şampiyonluk kovalayan bir takıma resmen çelme takıldı” diyor Altaylı haklı olarak…

Liseciler diye bilinen grubun her seçimde önemli bir faktör olduğu gerçek. Galatasaray bu sorunu bir türlü çözemedi. Liseli olan ve olmayan ayrımı ne yazık ki kulübe zarar veriyor gördüğümüz kadarıyla.

Galatasaray gibi tarihsel misyonu olan köklü kulübün çok sık başkan değişikliği istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor…

Yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm takımlarımızın en önemli sorunu. Sarı-Kırmızılı takım da mali olarak arayış içerisinde…

Sarı-Kırmızılı kulübün masasındaki fotoğraf iç açıcı değil. Başta futbolculara yapılacak ödemeler olmak üzere ciddi bir sıcak paraya gereksinim var. Başkanlığı karambole giden Cengiz ve arkadaşları bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacaklar?...

Belirsizlik ve iç çekişme futbol takımını etkiler mi? Şampiyonluk yoluna büyük set çeken “ibra edilmeme” sorunu kelimenin tam anlamıyla içten hançerlemedir…

Dileriz, Galatasaray bu sorunu çözer. Başkanlık yarışını düşünürken, şampiyonluğu hiçe saymazlar…

Başta futbolcuların emeği olmak üzere, yarışma içinde olan herkesin alın terine saygı gösterilmeliydi…

İşin bir başka tarafı ise, kulüplerin kongre tarihi. Dikkat ederseniz, birçok kulüp sezon bitmeden kongreye gidiyor. Bunun doğrusu, sezon bitiminde olmalı. Böylece, kongre sürecinin sporcuları ve teknik kadroyu etkilemesi yaşanmaz. Yeni göreve gelen yöneticiler de sezona daha sağlık bir çalışma ile girebilirler…

MOLDOVA’YI RAHAT YENERİZ

Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının ilkini galibiyetle kapatarak büyük moral kazanan Milli Takımımız bugün Moldova karşısında. Eskişehir’de oynayacağımız maç, bundan sonraki karşılaşmalar için oldukça önemli. Alınacak 3 puan, grupta iddiamızı ortaya koyacak…

Arnavutluk karşısında iyi futbol oynamadık. Kazanma odaklı bir taktik vardı. Sonuç istediğimiz gibi bitti. Bugün de aynı başarıyı gerçekleştirecek güçteyiz…

Şenol Güneş, yeni oyuncularla hedefe ulaşmak istiyor. En büyük yardımcısı ise Emre. İlerleyen yaşına rağmen performansı üst düzeyde olan Emre, oynasa da oynamasa da takıma büyük katkı verecektir…

Grupta Fransa kesin favori. Türkiye ise İzlanda ile ikincilik için çekişecek. Yeni teknik adamla birlikte bu kez başaracağımıza inanıyoruz…