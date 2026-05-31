Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti

        Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti

        Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, yaptığı açıklamada İngiliz devine veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konate, Liverpool'a veda etti!

        İngiliz devi Liverpool'un Fransız defans oyuncusu Ibrahima Konate, sosyal medya hesabından takıma veda etti.

        Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Konate, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm. O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

        LIVERPOOL KARİYERİ

        Alman ekibi RB Leipzig'den 2021 yılında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadını darbeden erkeği, başka bir kadın iterek uzaklaştırdı

        Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!