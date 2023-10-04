Icardi penaltıyı kaçırdı, yine zor golü attı! Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı
Galatasaray'da Icardi, 78'de kazanılan penaltıyı auta yolladı. Ancak Arjantinli yıldız 3 dakika sonra çok klas bir vuruşla Aslan'a Old Trafford'da galibiyeti getirdi.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
Mücadelenin 78. dakikasında Onana'nın pasında araya giren Dries Mertens rakip ceza sahası içerisinde Casemiro'nun hamlesi sonrası yerde kaldı.
Hakem penaltı noktasını gösterdi ve müdahaleyi yapan Brezilyalı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kartı verdi.
Ancak Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Fakat 3 dakika sonra Icardi yeniden sahne aldı.
81. dakikada kendi yarı alanından kafayla topu uzaklaştıran Sanchez'in pasında topu kapan Mauro Icardi, ceza sahası içinde yaptığı klas aşırtma vuruşta top filelere gönderdi: 2-3.
Icardi böylece Galatasaray'a Old Trafford'da tarihi bir galibiyet getirdi.
İSTANBULSPOR MAÇINDA DA BENZER SENARYO YAŞANMIŞTI
Icardi, ligde oynanan İstanbulspor maçında penaltıda Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu bomboş kale yerine dışarı atmıştı.
Ancak Arjantinli oyuncu, 5 dakika sonra yine zor bir vuruşla galibiyeti getiren isim oldu.
Icardi böylece bu sezon 11. golünü kaydetti.
"KENDİME KIZDIM"
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
Icardi, ayrıca, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.