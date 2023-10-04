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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi penaltıyı kaçırdı, yine zor golü attı! Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı - Futbol Haberleri

        Icardi penaltıyı kaçırdı, yine zor golü attı! Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı

        Galatasaray'da Icardi, 78'de kazanılan penaltıyı auta yolladı. Ancak Arjantinli yıldız 3 dakika sonra çok klas bir vuruşla Aslan'a Old Trafford'da galibiyeti getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:25
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        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.

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        Mücadelenin 78. dakikasında Onana'nın pasında araya giren Dries Mertens rakip ceza sahası içerisinde Casemiro'nun hamlesi sonrası yerde kaldı.

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        Hakem penaltı noktasını gösterdi ve müdahaleyi yapan Brezilyalı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kartı verdi.

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        Ancak Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

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        Fakat 3 dakika sonra Icardi yeniden sahne aldı.

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        81. dakikada kendi yarı alanından kafayla topu uzaklaştıran Sanchez'in pasında topu kapan Mauro Icardi, ceza sahası içinde yaptığı klas aşırtma vuruşta top filelere gönderdi: 2-3.

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        Icardi böylece Galatasaray'a Old Trafford'da tarihi bir galibiyet getirdi.

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        İSTANBULSPOR MAÇINDA DA BENZER SENARYO YAŞANMIŞTI

        Icardi, ligde oynanan İstanbulspor maçında penaltıda Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu bomboş kale yerine dışarı atmıştı.

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        Ancak Arjantinli oyuncu, 5 dakika sonra yine zor bir vuruşla galibiyeti getiren isim oldu.

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        Icardi böylece bu sezon 11. golünü kaydetti.

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        "KENDİME KIZDIM"

        Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

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        Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

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        Icardi, ayrıca, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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