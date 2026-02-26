Canlı
        İDO'dan 2026 ilkbahar-yaz tarifesi

        İDO’dan 2026 ilkbahar-yaz tarifesi

        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Nisan – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak İlkbahar Tarifesi ile 29 Haziran – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak Yaz Tarifesi'ni duyurdu.

        26.02.2026 - 14:19
        İDO'dan 2026 ilkbahar-yaz tarifesi

        Yeni tarife kapsamında İDO; İstanbul’u Yalova, Bursa (Güzelyalı) ve Bandırma gibi karşı kıyı merkezlerine hızlı feribot bağlantılarıyla ulaştırmaya devam ederken; Armutlu Tatil Köyü ve Armutlu, Çınarcık ve Esenköy ile Marmara ve Avşa Adası gibi iç turizm ve yazlık destinasyonlara yönelik deniz otobüsü seferlerini sezon ve talep yoğunluğuna göre planlıyor.

        Marmara çevresindeki kara trafiğine alternatif oluşturan Eskihisar–Topçular arabalı vapur hattı ise 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

        Yeni tarife kapsamında da deniz otobüsü, hızlı feribot ve araçlı vapur hatları karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecek. İlkbahar döneminde hafta sonu kaçamakları ve günübirlik seyahatler ön plana çıkarken; tatil sezonuyla birlikte artan yolcu ve araç talebine paralel olarak yaz tarifesi öngörülen yoğunluğa göre optimize edildi.

