        Haberler Spor Tenis Iga Swiatek ile Belinda Bencic, Fransa Açık'ta 4. turda elendi

        Iga Swiatek ile Belinda Bencic, Fransa Açık'ta 4. turda elendi

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, 4. turda elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:29 Güncelleme:
        Swiatek ve Bencic, 4. turda veda etti!

        Tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta 4. turda elendi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı. Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.

        Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.

