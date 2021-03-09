Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlama saatinde iki grup arasında, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İHA'nın haberine göre; kavga sırasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen 2 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.